Samanta 'pukla' na treningu i otkrila s kojim se poremećajem bori još od tinejdžerskih dana: 'To je velika borba i problem'

"To nitko ne zna, povraćam hranu, vodu. Čim popijem vodu idem se vagati i povraćati. Veliki je to problem koji dugo držim u sebi. Ne znam kako sam došla do toga. Već me dugo to tišti. To traje već devet mjeseci. Ako ne i više. To me proganja. Rijetko tko to razumije", rekla je Samanta na treningu. Oko tog problema otvorila se treneru Edi i briznula u plač.

"Šokiran sam, ne znam je li o ovome ikome pričala. Da je itko od nas to znao. Sad taj problem postaje i naš problem i moramo pronaći načina kako pomoći toj djevojci", rekao je Edo.

Naravno, za nju je imao riječi utjehe.