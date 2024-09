Samanta se onesvijestila na treningu! Intervenirala Hitna pomoć

"Današnji lijepi sunčan dan prekinula je nezgoda na treningu. Samanta se onesvijestila na treningu, došla nam je Hitna pomoć", rekla je trenerica Mirna Čužić. Srećom, sve je u redu, ali Samanta mora odmarati.

"Mislim da je tijelo reklo 'stop'. Moja želja i volja je bila prisutna, ali ne ide", rekla je Samanta.

"To je jedan od rijetkih slučajeva u 'Životu na vagi' da nekoga moramo usporavati i moliti da stane. Samanta trči uzbrdo na našim šetnjama, daje se puno previše nego što njezino tijelo može izdržati i ta silna želja ju je dovela do iscrpljenosti i nažalost do nezgode koja će ju sada na kraju stopirati", rekla je trenerica Mirna.

Samanta je pokazala impresivan angažman, ali morat će pažljivije u budućnosti...