Samanta se onesvijestila na treningu: 'Tijelo je reklo stop. Želja i volja su jedno, ali tijelo je reklo drugo'

Ne mislim stati, bilo to u showu ili vani - ne mislim stati s ovakvim načinom života i treninzima", odlučan je bio Igor dok je Mateo razmišljao koliko je bio sebičan i nije pomagao supruzi oko njihovo troje djece. Edo mu je otvoreno rekao da njegova supruga treba nekoga zdravog na koga se može osloniti, pogotovo zato što želi još djece. Davorku je mučilo hoće li moći izdržati u showu i bilo joj je lakše čim je to sve rekla Edi, koji ju je smirio time što joj je rekao da se to događa mnogima.

Marija je i dalje vrijedno odrađivala sve što joj se kaže, a kad ju je Mirna pitala otkud joj volja, bila je jasna: Nisam tu došla da govorim 'ne'", rekla je i objasnila zašto je promijenila stav - prvi je put već s 11 godina držala dijetu, ali nikad nije bila ustrajna u tome. Poslije treninga Nina se rasplakala jer joj nedostaje obitelj, a ostali su je tješili. Još se mi svi adaptiramo. Šok je to i za psihu i tijelo. Dobro je da te emocije pustimo van", rekla je Samanta, a Edu je nju i Davorku pozvao na razgovor.

Edo je i dalje zabrinut što prvi put imaju osobu u 'Životu na vagi' koja ima bulimiju, a započela je ovaj proces te ne bi volio da njezin fantastičan rezultat na prvom vaganju, kad je izgubila čak 11 kilograma, bude kontraproduktivan za nju. Stavljati sad isključivo naglasak na to koliko ćeš kilograma izgubiti na sljedećem vaganju je pogrešno", objašnjavao joj je trener, a Samanta otkrila da je ostali ispituju je li povraćala prije vaganja. Edi je to bilo očekivano, no objasnio joj je kako je najvažnije da ima podršku svih; nutricionistice, trenera i ostalih kandidata. To je ozbiljan problem kojim se treba baviti. Važno je za Samantu da krene na zdravi način u borbu s viškom kilograma i naučiti kako živjeti u ravnoteži sa sobom", naglasio je i dodao kako je Davorka prva kojoj se može obratiti ako nešto krene loše. Fokus je na zdravlju, ne na kilogramima", još jednom je ponovio Edo.