Samanta se osvrnula na 'Život na vagi': 'Toliko dobrih ljudi nisam upoznala nikada u životu!'

"Hvala vam što smo zahvaljujući vama zavoljeli i usvojili trenige pod normalnu rutinu naših života. Što ste nesebično podjelili s nama svaku sitnicu za naše bolje sutra i poboljšali kvalitetu života, ne samo nama nego i našim obiteljima. Hvala za svako 'ajmo, možeš ti to' i što ste otpočetka vjerovali u nas", napisala je.

"Dolazimo do predivne voditeljice ili kako bih ja to ljepše rekla duša cijeloga projekta naša Marijane. Svi bi bili tako sretni i ushićeni kada bi ona zakoračila u naš kamp s blagim toplim okicama poput srne koja nam je u najtežim trenucima davala sigurnost i prihvaćanje da je tu za nas .Poklanjala je svakome svoj osmijeh što joj krasi njeno lice i grlila kada je bilo najteže".

"A sad moja zamjenska i velika obitelj - šećer za kraj. Predivnih, hrabrih 15-ero ljudi, kandidata. Ova ekipa je bila nešto neopisivo, disali smo kao jedno, ali stvarno baš kao jedno. Toliko kvalitetnih, dobroćudnih ljudi u današnjem svijetu je stvarno malo, ali eto, imala sam sreću i čast s vama dijeliti suživot. S vama sam uživala kao nikada dosad, nikada se ranije nisam osjećala prihvaćenije nego kao što sam s vama. U svakome od vas sam pronašla neki svoj kutak i ponešto od svakoga naučila. Bilo smo stvarno tim s ogromnim srcem - svi za jednog, jedan za sve. I upotpunosti smo ispunjavali tu rečenicu. Teško je opisati ovu avanturu, to se jednostavno mora doživjeti. Znam da možda neki ovo gledaju kao moju izgubljenu bitku, no ja zasigurno gledam kao dobivenu jer unutarnja bitka je samo dobra podloga da nas pripremi za stvarni, surovi svijet van kuće gdje kreću prave borbe. Toliko toga sam u kratkom periodu uspjela naučiti, što o prehrani, što o treningu, našem fizičkom, a ponajviše o našem metalnom zdravlju. Svakako i pokrenuti izgraditi najbolju verziju same sebe. Novu Semmy! Vidimo se u finalu", zaključila je.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od srijede do petka u 21.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'ŽIVOTA NA VAGI':