Samanta za RTL.hr o odluci da napusti show: 'Zbog zdravlja, srce mi je otkazalo kad sam rodila...'

"Kad smo razgovarali o tome tko bi mogao doći do finala, neki kandidati su prozvali moje ime", rekla je Samanta i otkrila kako, iako je vjerojatno bila žestoka konkurencija, nikada nije osjetila niti tračak ljubomore.

"Ušla sam u show s time da promijenim sve navike iz korijena. Dizala bi se u pet ujutro dok su svi drugi spavali, hodala sam i vježbala. Ušla sam svom dušom u to, da se pokažem i sebi i drugima kako bi dokazala da ja to mogu. No, očito je to tijelu bilo previše. Znate, kad sam rodila djevojčicu, srce mi je nakratko otkazalo na porodu, a otada pijem tablete za tlak. Na tom treningu tlakovi su se izjednačili i pala sam u nesvijest. Bilo mi je grozno jer nisam bila svjesna gdje sam i što sam. Kad smo došli u bolnicu, uhvatila me panika. Nakon razmišljanja, shvatila sam kako je zbog mog zdravlja bolje da svoj put nastavim vani", rekla je Samanta, presretna zbog toga što je sudjelovala u showu.

Većina kandidata je zaplakala za njom, a ona se čvrsto držala. Ipak, priznaje da se dogodio trenutak kada je ispustila sve iz sebe...

"Kad sam bila sama, imala sam period kada sam se baš isplakala. To se ne može opisati riječima. To je bio kao veliki maturalac. Uvijek stavljam ljudima osmijeh na lice, a nadam se da sam to uspjela i u 'Životu na vagi'", otkrila je.

Obitelji nije javila da se vraća već ih je iznenadila svojim dolaskom.

"Mamice, jesi li to ti? To me je kćer upitala. Bilo je i suza i zagrljaja i iznenađenja. Nitko nije očekivao", rekla je.

Odmah su, kaže, primijetili i novu Samantu, a priznaje kako ju je strah života nakon showa.

"Plašim se režima vani jer, drugačije je kad si u kući i posvećen si sebi, a drugačije je kada si u stvarnom svijetu - čekaju te obaveze, posao, roditeljstvo", rekla je.