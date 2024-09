Sanja Žuljević je zaslužna za impresivne transformacije brojnih kandidata 'Života na vagi', a ovako se ona mijenjala!

"Nije to došlo odjednom. Ima tu materijala za napuniti jednu sobu. Jedna sam od onih koja sve zapisuje. Sve imam na papiru i imala sam brdo materijala koji su čekali. S ekipom iz 'Mentalnog treninga', koji su ujedno moji izdavači, dogovaram se već nekoliko godina. Klasičan problem je – ili imaš novaca, a nemaš vremena, ili imaš vremena, a nemaš novaca. To tako generalno ide. Mogu samo reći da sam u jednom trenutku rekla kako ću si uzeti nekoliko mjeseci bez posla kako bi se ovome posvetila. Kako sam u posljednjoj sezoni 'Života na vagi' radila kao trener izazivača, brdo toga mi je bilo svježe i htjela sam podijeliti te njihove zablude koje imaju u životu tada, tijekom i poslije showa. Onako, na krilima ideje, inspiracije i kreativnosti, a radilo se od jutra do sutra. Čak sam i psa dala neko vrijeme na čuvanje kako bih se mogla zatvoriti u kuću", ispričala je za RTL.hr.