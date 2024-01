Šepić otkrio 5 najboljih trenutaka u 'Životu na vagi': 'Plakao sam kao kišna godina'

Mislav Šepić odnio je pobjedu u sedmoj sezoni 'Života na vagi' s gubitkom 46,01 posto tjelesne mase. On je na prvom vaganju imao 171 kilogram, a na finalnom 92,2 kilograma što znači da je izgubio 78,8 kilograma.

Mislav je za RTL.hr izdvojio svojih top 5 trenutaka u 'Životu na vagi'.

Za trenutak na petom mjestu je izdvojio kada su on i ostali kandidati isprobavali hranu koju su im treneri Edo i Mirna stavljali u usta. Morali su pogađati što jedu.

"To mi je bilo drago jer smo se jako nasmijali, išle su nam suze od smijeha i to je bilo jako zabavno, pogotovo kad nisam mogao pogoditi Coca-Colu. Mislim, inače je ne pijem, pa je Edo isprobavao Colu da vidi je li to Cola ili nije", prisjetio se Mislav.

Kao četvrti trenutak naveo je kada su hodali i morali napraviti pet milijuna koraka. "To je bio jako težak i zanimljiv trenutak. Tu smo se dosta skompali jer smo hodali i pričali. Postali smo bolji prijatelji", ispričao je Mislav.

Kao treći trenutak Šepić je izdvojio kada su kandidati imali susret s bližnjima. "Kada su bile kamp kućice i kada smo ih vukli. Moja kućica je bila u rupi i Jure i Vlašić su mi pomogli da je izvučem, ali na kraju smo uspjeli. To mi je ostalo u jako dobrom sjećanju kada sam vidio svoju sestru, kuma i šogora", rekao je Mislav.

Drugi trenutak koji pamti je kada su gurali bale sijena od više od 200 kilograma. "Kad sam to vidio, mislio sam da nema šanse da ćemo to pogurati, ali na kraju sam to jako dobro izveo", rekao je Mislav.

Najbolji trenutak mu je kada mu je došla supruga i iznenadila ga. "Ostao sam oduševljen jer je nisam dugo vidio i plakao sam kišna godina", istaknuo je Mislav.