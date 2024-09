Šesnaestero kandidata godišnje pojede 613,2 kilograma šećera, i to bez kolača, čokolada, gaziranih napitaka, voda s okusom i konzervirane hrane!

"Prema vašim tjednim jelovnicima vas šesnaestero u godinu dana pojede 613,2 kilograma šećera, što je više od 100 grama šećera dnevno. I u to nismo računali ništa osim kolača, čokolada, gaziranih napitaka, voda s okusom. Nismo računali konzerviranu hranu i ostale prehrambene proizvode u kojima se skriva šećer", objasnila je Mirna. "Zastrašujuće! Užas!" komentirale su Nikolina i Maja dok si je Roman to pokušavao nekako objasniti. "Ne znam što bih uopće rekao na to. Je li moguće da to nesvjesno radimo? Vjerojatno nismo ni znali što jedemo i unosimo u sebe", komentirao je Slavonac.