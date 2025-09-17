Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Šesta pobjeda zaredom! Edo ne skriva ponos, Mirna tješi plave nakon iscrpljujuće borbe

Crveni tim još jednom pokazao zajedništvo i snagu, a Edo i Mirna motivirali obje ekipe dirljivim porukama

RTL.hr
17.09.2025 21:45

Šesti izazov, šesta pobjeda. Crveni tim pokazuje nevjerojatnu dosljednost i zajedništvo koje iz tjedna u tjedan donosi rezultat. Ovoga puta natjecatelji su se morali popeti na iznimno strmo brdo u što kraćem roku, a iako je teren bio nemilosrdan, Edo i njegova ekipa izdržali su do kraja. "Najbolja nagrada je to da oni vide svoj napredak. U manje od četiri tjedna sposobni su popeti se na stvarno tešku uzbrdicu, a prije su praktički jedva dopuzali do kampa," poručio je trener Edo, ne skrivajući ponos.

Plavi tim, Život na vagi
Plavi tim, Život na vagi FOTO: RTL.hr

S druge strane, trenerica Mirna nije krila emocije prema svojim kandidatima koji ovaj put nisu slavili: "Doći će život opet, desit će se stvari. Prošli ste ovo brdo, ljudi. Ajmo, osmijeh i ponos!" Bez obzira na ishod, ovaj izazov pokazao je koliko su svi natjecatelji fizički i psihički ojačali, a šesta uzastopna pobjeda crvenih jasno govori tko za sada vodi glavnu riječ u devetoj sezoni Života na vagi.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

život na vagi crveni plavi
Život na vagi

Katarina se rasplakala pred poligonom: 'Tek sam vidjela koliko je strmo... i onda taj osjećaj da ne možeš'

Moglo bi te zanimati

Trening bez Mirne završio burno: 'Ljut sam kao ris, ne znam što bih sve rekao!'

Edo upozorio Ivana pred svima: 'Vidite li što se dogodi kad izađete iz fokusa?'

Ema gubi fokus, a Zvone pokušava spasiti stvar: 'Ne znam što joj se događa...'

Edo prelomio pred crvenim timom: 'Ako treba, prvi ću utišati svoj ego!'

Viralni kuhar i miljenik društvenih mreža Antonio Brajković ušetao je u kuhinju 'Života na vagi'

Snežana iz 'Života na vagi' bila je sedam godina u braku s muškarcem: 'Jedan poljubac mi je sve razjasnio'