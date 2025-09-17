Šesta pobjeda zaredom! Edo ne skriva ponos, Mirna tješi plave nakon iscrpljujuće borbe

Šesti izazov, šesta pobjeda. Crveni tim pokazuje nevjerojatnu dosljednost i zajedništvo koje iz tjedna u tjedan donosi rezultat. Ovoga puta natjecatelji su se morali popeti na iznimno strmo brdo u što kraćem roku, a iako je teren bio nemilosrdan, Edo i njegova ekipa izdržali su do kraja. "Najbolja nagrada je to da oni vide svoj napredak. U manje od četiri tjedna sposobni su popeti se na stvarno tešku uzbrdicu, a prije su praktički jedva dopuzali do kampa," poručio je trener Edo, ne skrivajući ponos.

S druge strane, trenerica Mirna nije krila emocije prema svojim kandidatima koji ovaj put nisu slavili: "Doći će život opet, desit će se stvari. Prošli ste ovo brdo, ljudi. Ajmo, osmijeh i ponos!" Bez obzira na ishod, ovaj izazov pokazao je koliko su svi natjecatelji fizički i psihički ojačali, a šesta uzastopna pobjeda crvenih jasno govori tko za sada vodi glavnu riječ u devetoj sezoni Života na vagi.

