Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' otkrili na koga sliči mala Antonela: 'Većinom kad je ljudi vide kažu da sliči na...'

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Silvija i Mislav Vlašić, jedan od omiljenih parova iz RTL-ove emisije 'Život na vagi', 30. lipnja ove godine ostvarili su se u jednoj od najljepših životnih uloga - onoj mame i tate. Na svijet je tada stigla njihova djevojčica kojoj su nadjenuli ime Antonela, a danas, gotovo dva mjeseca kasnije, polako hvataju ritam roditeljstva i upoznaju sve čari, ali i izazove života s malenom bebom. Prvi tjedni prošli su im u znaku zajedništva, stvaranja nove obiteljske rutine i, očekivano, nešto manje sna. U razgovoru za Net.hr Silvija i Mislav otkrili su kako su se snašli u novim ulogama, što ih je kod onog drugog iznenadilo otkako su postali roditelji, na koga Antonela više sliči, ali i tko je dosad promijenio više pelena.

icon-expand Silvija i Mislav, Život na vagi FOTO: Instagram

Prvih mjesec i pol dana roditeljstva za njih je prije svega bilo vrijeme u kojem su se mogli potpuno posvetiti svojoj djevojčici i početi graditi novu obiteljsku svakodnevicu. Posebno im je značilo što su prve dane mogli provesti zajedno, samo njih troje. "Period bi opisali kao period zajedništva i stvaranja novog poglavlja života, tj. poglavlje stvaranja obitelji i brige za jedno malo biće. Najljepše je bilo to što smo mogli taj period biti samo nas troje i što smo stvorili veliku povezanost." Trenutak u kojem su Antonelu prvi put uzeli u naručje ujedno je bio i onaj u kojem su, kažu, u potpunosti postali svjesni da su postali roditelji. Emocija nije nedostajalo, osobito kod novopečene mame. "e baš to kada smo je prvi put uzeli u naručje postali smo svjesni da smo roditelji i taj trenutak je bio ne opisiv. Normalno meni su odmah potekle suze radosnice, a Mislav je napokon dočekao da se i on može brinuti za nju." Iako dolazak bebe sa sobom donosi brojne promjene, Silvija i Mislav tvrde kako ih ništa nije posebno iznenadilo. Znali su da ih čekaju veća odgovornost i briga, ali i neizbježne neprospavane noći. "Nije, sve smo očekivali. Veću brigu i odgovornost, a manje sna."

icon-expand Silvija i Mislav, Život na vagi FOTO: Instagram

Njihova se svakodnevica sada, očekivano, u potpunosti prilagođava Antoneli. Planove slažu ovisno o tome spava li njihova djevojčica, a između hranjenja, šetnji i druženja pokušavaju pronaći vrijeme i za obveze u stanu koji još uređuju nakon renovacije. Podjela poslova već se prirodno nametnula, a Mislav je, otkriva Silvija, često zadužen za ručak. "Naš svakodnevni život se sad vrtio oko Antonele, ovisno o njoj mi slažemo svoj raspored. Uglavnom ako ona ujutro spava mi obavimo doručak pa odemo na kavu ili u šetnju. Dalje ako spava nešto obavimo po stanu, s obzirom na to da se još uvijek smještamo nakon renovacije stana, a ako je budna družimo se s njom. Ako je nahranjena onda ja nešto pripremim za ručak, ali veliku većinu vremena je Mislav pripremao ručak. Popodne odmaramo ili odemo posjetiti bake i djeda. Navečer kupanje i uspavljivanje. Još nema konkretan ritam spavanja, ali uskoro krećemo s tim." I dok bi mnogi među prvim tjednima izdvojili jednu uspomenu koja im se posebno urezala u pamćenje, Silvija i Mislav to ne mogu učiniti. Za njih je svaki trenutak s djevojčicom vrijedan pamćenja. "Svaki trenutak s njom je poseban i svaki ćemo pamtiti."

icon-expand Silvija i Mislav, Život na vagi FOTO: Instagram