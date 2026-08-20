Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' otkrili na koga sliči mala Antonela: 'Većinom kad je ljudi vide kažu da sliči na...'

Silvija i Mislav Vlašić, jedan od omiljenih parova iz RTL-ove emisije 'Život na vagi', 30. lipnja ove godine ostvarili su se u jednoj od najljepših životnih uloga - onoj mame i tate. Na svijet je tada stigla njihova djevojčica kojoj su nadjenuli ime Antonela, a danas, gotovo dva mjeseca kasnije, polako hvataju ritam roditeljstva i upoznaju sve čari, ali i izazove života s malenom bebom.
Prvi tjedni prošli su im u znaku zajedništva, stvaranja nove obiteljske rutine i, očekivano, nešto manje sna. U razgovoru za Net.hr Silvija i Mislav otkrili su kako su se snašli u novim ulogama, što ih je kod onog drugog iznenadilo otkako su postali roditelji, na koga Antonela više sliči, ali i tko je dosad promijenio više pelena.
Prvih mjesec i pol dana roditeljstva za njih je prije svega bilo vrijeme u kojem su se mogli potpuno posvetiti svojoj djevojčici i početi graditi novu obiteljsku svakodnevicu. Posebno im je značilo što su prve dane mogli provesti zajedno, samo njih troje. "Period bi opisali kao period zajedništva i stvaranja novog poglavlja života, tj. poglavlje stvaranja obitelji i brige za jedno malo biće. Najljepše je bilo to što smo mogli taj period biti samo nas troje i što smo stvorili veliku povezanost."
Trenutak u kojem su Antonelu prvi put uzeli u naručje ujedno je bio i onaj u kojem su, kažu, u potpunosti postali svjesni da su postali roditelji. Emocija nije nedostajalo, osobito kod novopečene mame. "e baš to kada smo je prvi put uzeli u naručje postali smo svjesni da smo roditelji i taj trenutak je bio ne opisiv. Normalno meni su odmah potekle suze radosnice, a Mislav je napokon dočekao da se i on može brinuti za nju."
Iako dolazak bebe sa sobom donosi brojne promjene, Silvija i Mislav tvrde kako ih ništa nije posebno iznenadilo. Znali su da ih čekaju veća odgovornost i briga, ali i neizbježne neprospavane noći. "Nije, sve smo očekivali. Veću brigu i odgovornost, a manje sna."
Njihova se svakodnevica sada, očekivano, u potpunosti prilagođava Antoneli. Planove slažu ovisno o tome spava li njihova djevojčica, a između hranjenja, šetnji i druženja pokušavaju pronaći vrijeme i za obveze u stanu koji još uređuju nakon renovacije. Podjela poslova već se prirodno nametnula, a Mislav je, otkriva Silvija, često zadužen za ručak.
"Naš svakodnevni život se sad vrtio oko Antonele, ovisno o njoj mi slažemo svoj raspored. Uglavnom ako ona ujutro spava mi obavimo doručak pa odemo na kavu ili u šetnju. Dalje ako spava nešto obavimo po stanu, s obzirom na to da se još uvijek smještamo nakon renovacije stana, a ako je budna družimo se s njom. Ako je nahranjena onda ja nešto pripremim za ručak, ali veliku većinu vremena je Mislav pripremao ručak. Popodne odmaramo ili odemo posjetiti bake i djeda. Navečer kupanje i uspavljivanje. Još nema konkretan ritam spavanja, ali uskoro krećemo s tim."
I dok bi mnogi među prvim tjednima izdvojili jednu uspomenu koja im se posebno urezala u pamćenje, Silvija i Mislav to ne mogu učiniti. Za njih je svaki trenutak s djevojčicom vrijedan pamćenja. "Svaki trenutak s njom je poseban i svaki ćemo pamtiti."
U novim ulogama, kažu, oboje su se dobro snašli. Sve nepoznanice pokušavaju rješavati zajedno i bez panike, no roditeljstvo im je ipak otkrilo i neke strane onog drugog koje možda nisu očekivali. Mislav je, primjerice, mislio da će Silvija biti opuštenija mama, dok je ona očekivala da će se on puno više brinuti. "Oboje smo se jako dobro snašli u ulozi roditelja. Oboje smo smireni i nejasnoće oko Antonele rješavamo u hodu i zajedno. Mislav je mislio da ću ja biti preopuštena s Antonelom, ali kao i svaka druga mama briga je došla sama, a ja sam mislila da će Mislav biti nervozan i u brizi puno više, ali je skroz opušten."
A jedno od neizbježnih pitanja nakon dolaska prinove jest - na koga beba sliči? Čini se da zasad ipak malu prednost ima tata Mislav, barem ako je suditi prema reakcijama ljudi i njihovim fotografijama iz djetinjstva. "Većinom kad je ljudi vide kažu da liči na tatu, ali kaže Mislavova mama da je pokupila sve najbolje od oboje. Mislav kaže da ima moj nos i moje oči, a po našim fotografijama iz djetinjstva više liči na Mislava. A za karakter ćemo još vidjeti."
Podjela roditeljskih zadataka zasad je također prilično jasna. Kada je riječ o pelenama, vodi Mislav, dok su noćna buđenja ipak češće pripala Silviji, i to iz sasvim praktičnog razloga. "Za sad je Mislav promijenio više pelena, a ja sam se češće ustala usred noći ipak joj je sva hrana kod mene."