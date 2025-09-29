Emisije
Život na vagi

Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' podijelili video s vjenčanja: 'Ti si moje ono nešto'

Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' upoznali su se u sedmoj sezoni showa, a vjenčali su se 27. rujna ove godine. Sada su podijelili video s vjenčanja

RTL.hr
29.09.2025 15:16

Silvija i Mislav bili su kandidati sedme sezone 'Života na vagi' gdje su se i upoznali. Kliknuli su već u prvom tjednu, a točno godinu dana nakon upoznavanja, par se i zaručio. U subotu su zaplovili u bračnu luku. 

silvija i mislav život na vagi
Život na vagi

