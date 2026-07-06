Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' postali roditelji! Na svijet stigla predivna djevojčica Antonela

Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' postali su roditelji. Svoju sreću nisu skrivali, a malena je princeza stigla kući na uistinu poseban dan, čime je započelo novo i najljepše poglavlje njihovog zajedničkog života.
Najljepši rođendanski poklon
"Mama nije mogla dobiti bolji poklon za rođendan nego dolazak kući sa svojom princezom!", napisala je Silvija uz dirljivu obiteljsku fotografiju na kojoj ona i suprug Mislav s beskrajnom ljubavlju gledaju svoju tek rođenu kćer. U objavi je otkrila i ime djevojčice te datum njezina rođenja: "30.06.2026. Antonela". Na fotografiji koja je u kratkom roku raznježila tisuće, novopečeni roditelji ne skidaju pogled sa svoje mezimice, a u pozadini se naziru ružičasti baloni i pokloni dobrodošlice, što svjedoči o velikom slavlju koje je pripremljeno za dolazak malene Antonele. Ponosna majka nije zaboravila zahvaliti ni suprugu "na neizmjernoj podršci kroz cijeli ovaj period", ističući njihovo zajedništvo.
Ljubavna priča Silvije i Mislava započela je upravo pred kamerama, u showu Život na vagi', gdje su se oboje borili s viškom kilograma i pronašli jedno u drugome najveću podršku. Njihova veza, koja je planula na setu, nastavila je cvjetati i nakon završetka snimanja, a par je svoju ljubavnu priču rado dijelio s javnošću, od zaruka i planova za vjenčanje do slatkog iščekivanja prinove.