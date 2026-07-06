Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' postali roditelji! Na svijet stigla predivna djevojčica Antonela

Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' postali su roditelji. Svoju sreću nisu skrivali, a malena je princeza stigla kući na uistinu poseban dan, čime je započelo novo i najljepše poglavlje njihovog zajedničkog života.

"Mama nije mogla dobiti bolji poklon za rođendan nego dolazak kući sa svojom princezom!", napisala je Silvija uz dirljivu obiteljsku fotografiju na kojoj ona i suprug Mislav s beskrajnom ljubavlju gledaju svoju tek rođenu kćer. U objavi je otkrila i ime djevojčice te datum njezina rođenja: "30.06.2026. Antonela". Na fotografiji koja je u kratkom roku raznježila tisuće, novopečeni roditelji ne skidaju pogled sa svoje mezimice, a u pozadini se naziru ružičasti baloni i pokloni dobrodošlice, što svjedoči o velikom slavlju koje je pripremljeno za dolazak malene Antonele. Ponosna majka nije zaboravila zahvaliti ni suprugu "na neizmjernoj podršci kroz cijeli ovaj period", ističući njihovo zajedništvo.

Ljubavna priča Silvije i Mislava započela je upravo pred kamerama, u showu Život na vagi', gdje su se oboje borili s viškom kilograma i pronašli jedno u drugome najveću podršku. Njihova veza, koja je planula na setu, nastavila je cvjetati i nakon završetka snimanja, a par je svoju ljubavnu priču rado dijelio s javnošću, od zaruka i planova za vjenčanje do slatkog iščekivanja prinove.