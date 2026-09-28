Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' proslavili prvu godišnjicu braka: 'Hvala ti što me i dalje gledaš tim pogledom'

Bivši natjecatelji popularnog showa 'Život na vagi' , Silvija i Mislav Vlašić , obilježili su poseban datum. Par koji je osvojio srca gledatelja svojom inspirativnom transformacijom i ljubavnom pričom, proslavio je prvu godišnjicu braka.

Ljubavna priča Silvije i Mislava započela je pred televizijskim kamerama u emisiji u kojoj su oboje ostvarili značajan gubitak kilograma. Njihov odnos razvijao se i nakon završetka showa, a okrunjen je brakom 27. rujna 2025. godine. Kako bi obilježila prvih godinu dana bračnog života, Silvija je na svom Instagram profilu podijelila niz fotografija koje prikazuju njihove zajedničke trenutke. Uz fotografije s vjenčanja i romantične crno-bijele portrete, posebnu pažnju privukla je fotografija Mislava s njihovom tek rođenom kćerkicom.

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U emotivnoj objavi Silvija je suprugu zahvalila na "godini dana sreće" i na tome što je bio uz nju "u dobru i u zlu". Posebno je dirljiv dio u kojem spominje "malu sreću ljubavi", referirajući se na kćer Antonelu, te izražava nadu da će i ona vidjeti "taj tvoj pogled" kojim je suprug gleda.

Rođenje kćeri Antonele krajem lipnja 2026. godine unijelo je novu radost u život ovog para. Očekivanje prinove najavili su nekoliko mjeseci ranije, a javnost je s interesom pratila njihovo putovanje od sudionika reality showa do obiteljskog života.