Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' za RTL.hr o dolasku bebe: 'Renoviramo cijeli stan, a Mislav mi ne da da išta radim'

Bivši kandidati sedme sezone showa 'Život na vagi' Silvija i Mislav nedavno su na društvenim mrežama otkrili kako čekaju bebu. Za RTL.hr su otkrili detalje, ali i jesu li uzbuđeni zbog novog pogglavlja života.

Iznenadili ste sve s vijesti da čekate bebu, kako ste vi reagirali kada ste ugledali plusić?

Kupili smo test za trudnoću večer prije, ali zbog boljeg rezultata odlučila sam ga napraviti ujutro. Mislav je jedva dočekao jutro i budio se nekoliko puta tijekom te noći misleći da je jutro i da sam napravila test bez njega. I ja sam naravno bila uzbuđena i budila se nekoliko puta tijekom noći. Kad je stiglo jutro pokušala sam se iskrasti iz kreveta i napraviti test, ali Mislav me odmah čuo. Napravila sam test i uzbuđeno smo čekali. A kad smo ugledali da je test pozitivan, bili smo jako sretni i veseli, skoro smo sve susjede probudili.