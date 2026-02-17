Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' za RTL.hr o dolasku bebe: 'Renoviramo cijeli stan, a Mislav mi ne da da išta radim'

Bivši kandidati sedme sezone showa 'Život na vagi' Silvija i Mislav nedavno su na društvenim mrežama otkrili kako čekaju bebu. Za RTL.hr su otkrili detalje, ali i jesu li uzbuđeni zbog novog pogglavlja života.
Iznenadili ste sve s vijesti da čekate bebu, kako ste vi reagirali kada ste ugledali plusić?
Kupili smo test za trudnoću večer prije, ali zbog boljeg rezultata odlučila sam ga napraviti ujutro. Mislav je jedva dočekao jutro i budio se nekoliko puta tijekom te noći misleći da je jutro i da sam napravila test bez njega. I ja sam naravno bila uzbuđena i budila se nekoliko puta tijekom noći. Kad je stiglo jutro pokušala sam se iskrasti iz kreveta i napraviti test, ali Mislav me odmah čuo. Napravila sam test i uzbuđeno smo čekali. A kad smo ugledali da je test pozitivan, bili smo jako sretni i veseli, skoro smo sve susjede probudili.
Kada je termin?
Termin je početkom srpnja.
Otkrili ste da čekate curicu. Imate li već ime?
Ime još nismo izabrali, imamo ih nekoliko, ali smo otvoreni za prijedloge pa nam slobodno pišite.
Kako ste bližnjima otkrili najljepše vijesti?
Našim najbližima lijepu vijest smo otkrili tako što smo se oboje pojavili u Dinamovom dresu, a kada su se svi skupili izvadili smo mali Dinamo dres s našim prezimenom i brojem 26 što simbolizira godinu dolaska bebe. To možete vidjeti iz prve slike s objave.
Jeste li već krenuli s uređenjem dječje sobice?
Ne samo da ćemo urediti dječju sobicu nego krećemo u renovaciju cijelog stana i to vrlo uskoro. Poželite nam sreću da završimo prije nego beba stigne. Ima dosta posla, ali ja vjerujem da će Mislav uz pomoć tate i prijatelja sve vješto srediti budući da meni sada ne dopuštaju da išta radim. Trenutke o uređenju stana dijelit ćemo na svojim društvenim mrežama pa ako vas zanima zapratite nas. Uređenje stana smo prije planirali i uzbuđeno smo čekali proljeće zbog toga, ali sada smo više uzbuđeni zbog dolaska bebice i veselimo se novom poglavlju našeg života.
Jeste li mogli zamisliti da će se sve ovako odviti kada ste se upoznali u sedmoj sezoni 'Života na vagi'?
Ništa od ovoga nismo mogli zamisliti nakon što smo se prvi put upoznali u "Životu na vagi", ali kada smo počeli pričati i bolje se upoznavati vidjeli smo da imamo slične interese i ubrzo smo shvatili da imamo dobar zajednički plan za naš budući život koji se je već poprilično ostvario.