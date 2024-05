Silvija i Mislav posjetili njezin kraj, a otkrili su u čemu uživaju: 'Ljubavi, jesu fine?'

"Zaposlila sam se u građevinskoj firmi u uredu, radim kalkulacije. Dajem ponude naše firme. Zadovoljna sam poslom, to je baš nešto drugačije. Prvi posao bio je na gradilištu, sada je to u uredu. To je neki novi sektor i zadovoljna sam. Želim što više poslova u građevini proći pa ću vidjeti šta mi je najzanimljivije", otkrila je ranije Silvija za RTL.hr.