Silvija i trenerica Mirna nisu kliknule na prvu: 'Imala sam dojam da mi pruža otpor'

Silvija ima problema s bolovima u leđima, a trenerici Mirni je otkrila kako može spavati jedino kada popije tablete. ''Tijelo se istrošilo i svima nam je, polako, potreban odmor bez obzira što bismo sada trebali stisnuti'', komentirala je Silvija. ''I dalje si u fat burn zoni te i dalje gubiš kile. Nije da ne radiš ništa'', objasnila joj je trenerica Mirna, a Silvija smatra kako ipak nije to to. ''Ne bih rekla da nije to to, za ženu je to i bolje'', dodala je trenerica.