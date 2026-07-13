Silvija iz 'Života na vagi' nakon rođenja kćerkice za RTL.hr otkriva prve dojmove: 'Nisam znala da Mislav ima toliko ljubavi...'

Ono o čemu su maštali i što su s nestrpljenjem iščekivali dok su marljivo preuređivali svoj zajednički dom, napokon se ostvarilo. Početak srpnja obitelji Vlašić donio je najveću moguću sreću - postali su roditelji predivne djevojčice Antonele. Da cijela priča bude još čarobnija, malena je odlučila doći na svijet točno na rođendan svoje majke. Iz rodilišta, još uvijek pod dojmom najsnažnijih emocija, Silvija je za RTL.hr podijelila kako izgledaju njihovi prvi dani u troje.
Kako se osjećate sada kada ste napokon postali roditelji?
Osjećamo se sretno i ispunjeno.
Kakav je bio prvi trenutak kada ste ugledali svoju djevojčicu? Je li bilo suza, smijeha, nevjerice?
Prvi trenutak je bio nevjerojatan, bilo je svega suza, smijeha, nevjerice da je to malo biće sada naša odgovornost.
Što vas je najviše iznenadilo u prvim danima majčinstva?
U prvim danima majčinstva najviše me iznenadilo to koliko to malo biće privlači, ispunjava me kao osobu i koja je to povezanost mame i djeteta.
Kakav je Mislav kao tata? Je li se odmah snašao?
Mislav je odličan kao tata, snašao se u svakom pogledu. U svemu sudjeluje.
Koja vas je Mislavova reakcija nakon rođenja Antonele najviše dirnula?
Znala sam da je brižan i pažljiv, ali nisam znala da ima toliko ljubavi i da može biti toliko brižan i pažljiv prema nama objema.
'Nisam znala da ima toliko ljubavi'
Nakon dugih priprema i slatkog iščekivanja, Silvija i Mislav sada konačno uživaju u miru svog doma, potpuno posvećeni novom članu obitelji. Dok malena Antonela bezbrižno spava u naručju svojih ponosnih roditelja, nama preostaje samo poželjeti im obilje zdravlja, sretnih trenutaka i neprospavanih noći ispunjenih isključivo ljubavlju. Čestitamo od srca!