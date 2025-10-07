Silvija iz 'Života na vagi' otkrila je li se naviknula biti gospođa Vlašić

Par koji se upoznao u sedmoj sezoni 'Života na vagi' Silvija i Mislav izrekli su nedavno i sudbonosno 'da'. Godinu dana nakon showa zaručili su se, a vjenčanje je održano u blizini Zagreba.

O prvim tjednima braka, Silvija je govorila za RTL.hr i pritom je otkrila je li se već naviknula na novo prezime.