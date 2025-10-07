Silvija iz 'Života na vagi' otkrila je li se naviknula biti gospođa Vlašić

Par koji se upoznao u sedmoj sezoni 'Života na vagi' Silvija i Mislav izrekli su nedavno i sudbonosno 'da'. Godinu dana nakon showa zaručili su se, a vjenčanje je održano u blizini Zagreba.
O prvim tjednima braka, Silvija je govorila za RTL.hr i pritom je otkrila je li se već naviknula na novo prezime.
"Potpis sam već izvježbala, ali mi na poslu još zna 'pobjeći' staro prezime. Naviknut ću se, nadam se brzo!", rekla je Silvija.
Otkrili su kako nakon vjenčanja planiraju put u egozične krajeve.
"Vrijeme nas je stvarno poslužilo za vikend, ali zima je stigla. Sad ćemo se malo maknuti i odmoriti, a sve ćete moći pratiti na društvenim mrežama", zaključila je.