Život na vagi

Silvija iz 'Života na vagi' otkrila je li se naviknula biti gospođa Vlašić

Silvija i Mislav vjenčali su se 27. rujna u okolici Zagreba

RT.HR
07.10.2025 11:47

Par koji se upoznao u sedmoj sezoni 'Života na vagi' Silvija i Mislav izrekli su nedavno i sudbonosno 'da'. Godinu dana nakon showa zaručili su se, a vjenčanje je održano u blizini Zagreba. 

O prvim tjednima braka, Silvija je govorila za RTL.hr i pritom je otkrila je li se već naviknula na novo prezime. 

Silvija i Mislav, Život na vagi
FOTO: RTL

"Potpis sam već izvježbala, ali mi na poslu još zna 'pobjeći' staro prezime. Naviknut ću se, nadam se brzo!", rekla je Silvija. 

Otkrili su kako nakon vjenčanja planiraju put u egozične krajeve.

 "Vrijeme nas je stvarno poslužilo za vikend, ali zima je stigla. Sad ćemo se malo maknuti i odmoriti, a sve ćete moći pratiti na društvenim mrežama", zaključila je. 

