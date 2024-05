Silvija iz 'Života na vagi' pronašla novi posao, a sad je pokazala jedan radni dan!

Silvija je ranije za RTL.hr ispričala da radi nešto drugačije nego prije. "Zaposlila sam se u građevinskoj firmi u uredu, radim kalkulacije. Dajem ponude naše firme. Zadovoljna sam poslom, to je baš nešto drugačije. Prvi posao bio je na gradilištu, sada je to u uredu. To je neki novi sektor i zadovoljna sam. Želim što više poslova u građevini proći pa ću vidjeti šta mi je najzanimljivije", objasnila je.

Inače, Silvija je u 'Životu na vagi' pronašla i srodnu dušu - Mislava Vlašića kojemu se preselila u Zagreb nakon završetka showa. Par je nedavno bio zajedno na prvom vjenčanju na kojemu je Mislav imao ulogu vjenčanog kuma.

"Proveli smo se odlično. Stvarno je bilo super, a ostali smo do pet ujutro, do kraja – posljednji'', rekao je Mislav. Priznao je da je imao tremu jer je bio vjenčani kum, no da se s vremenom opustio, a za to je zaslužna i njegova djevojka Silvija.