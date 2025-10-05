Silvija iz 'Života na vagi' za RTL.hr podijelila detalje o braku s Mislavom: 'Na medeni mjesec ćemo u toplije krajeve'

Nakon što su se upoznali u 'Životu na vagi', a potom zajedno izgubili kilograme, prešli izazove i ostali nerazdvojni, Silvija i Mislav ovoga su vikenda rekli sudbonosno 'da' na bajkovitom vjenčanju u Sesvetama. Među više od 200 uzvanika bili su i trener Edo Mehmedović te voditeljica Marijana Batinić, a atmosfera je, prema riječima mladenke, bila "više nego savršena".

"Dan je protekao idealno, ni prevruće ni prehladno, s malo sunca, oblaka, taman za nas. I nismo imali kišu, što nam je bio najveći strah!", rekla je Silvija, dodajući da su emocije bile nezaobilazne. "Ja sam bila emotivna i moji su bili, što odlazim iz kuće. Braća pogotovo, tako da je meni bilo teško - morala sam paziti na šminku", smije se. Kako kaže, sve je prošlo upravo onako kako su planirali, od obreda do zabave, fotografiranja i, naravno - prvog plesa: "Uvježbavali smo ples nekoliko sati i sve je prošlo glatko. Ako nešto i nije, nitko to nije primijetio osim nas. Svaki smo korak pogodili!"