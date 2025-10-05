Emisije
Silvija iz 'Života na vagi' za RTL.hr podijelila detalje o braku s Mislavom: 'Na medeni mjesec ćemo u toplije krajeve'

Na svadbi koja je okupila bivše kandidate, trenera Edu i više od 200 uzvanika, Silvija nije skrivala emocije: 'Mislimo da bismo se mogli baviti organizacijom vjenčanja, sve je prošlo savršeno!'

RTL.hr
05.10.2025 08:00

Nakon što su se upoznali u 'Životu na vagi', a potom zajedno izgubili kilograme, prešli izazove i ostali nerazdvojni, Silvija i Mislav ovoga su vikenda rekli sudbonosno 'da' na bajkovitom vjenčanju u Sesvetama. Među više od 200 uzvanika bili su i  trener Edo Mehmedović te voditeljica Marijana Batinić, a atmosfera je, prema riječima mladenke, bila "više nego savršena". 

"Dan je protekao idealno, ni prevruće ni prehladno, s malo sunca, oblaka, taman za nas. I nismo imali kišu, što nam je bio najveći strah!", rekla je Silvija, dodajući da su emocije bile nezaobilazne. "Ja sam bila emotivna i moji su bili, što odlazim iz kuće. Braća pogotovo, tako da je meni bilo teško - morala sam paziti na šminku", smije se. Kako kaže, sve je prošlo upravo onako kako su planirali, od obreda do zabave, fotografiranja i, naravno - prvog plesa: "Uvježbavali smo ples nekoliko sati i sve je prošlo glatko. Ako nešto i nije, nitko to nije primijetio osim nas. Svaki smo korak pogodili!"

Nakon što su se dojmovi slegli, jedno pitanje iskristaliziralo se samo od sebe: "Mislav i ja stalno pričamo kako bismo se možda mogli početi baviti organizacijom vjenčanja - toliko je sve ispalo točno kako treba!" 

Kao što su se nadali, njihova 'Život na vagi' obitelj nije ih razočarala, a posebno ih je razveselila prisutnost trenera Ede: "Jako nam je drago što su svi došli. Očekivali smo to jer smo svi stalno u kontaktu, družimo se kad god možemo, iako smo po cijeloj Hrvatskoj. Svima im hvala što su izdvojili vrijeme." 

Silviji još treba malo da se navikne na činjenicu da je sada gospođa Vlašić: "Potpis sam već izvježbala, ali mi na poslu još zna 'pobjeći' staro prezime. Naviknut ću se, nadam se brzo!" Nakon vjenčanja, par planira put u toplije krajeve:  "Vrijeme nas je stvarno poslužilo za vikend, ali zima je stigla. Sad ćemo se malo maknuti i odmoriti, a sve ćete moći pratiti na društvenim mrežama."

