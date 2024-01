Silvija izgubila 56,8 kilograma pa poručila: 'Mislite prvo na sebe'

Voditeljica Marijana Batinić je pitala Silviju Temšić s obzirom da trenutno ne radi veseli li se povratku na gradilište. Naime, ona je po struci inženjerka građevine.

"Veselim se jako povratku na gradilište. Jedva čekam se vratiti", rekla je Silvija. Otkrila je i čemu ju je ovaj proces naučio.

"Puno toga me naučio, od razmišljanja od prehrane. Nije to ništa komplicirano. Svi to možemo. Stvarno, svi to možemo", rekla je Silvija.

Ona je na prvom vaganju imala 129,1 kilogram, a finalnom 72,3 kilograma što znači da je izgubila 56,8 kilograma.