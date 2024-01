Silvija objavila dosad neviđene fotografije finala 'Života na vagi': 'Ovo je za pamćenje'

Silvija Temšić u sedmoj sezoni 'Života na vagi' promijenila je svoje životne navike i na finalnom vaganju je imala 56,8 kilograma manje nego na prvom vaganju. "Puno toga me show naučio, od razmišljanja od prehrane. Nije to ništa komplicirano. Svi to možemo. Stvarno, svi to možemo", rekla je.

Silvija je na Instagramu podijelila dosad neviđene fotografije iz finala 'Života na vagi'. "Veliko finale 'Života na vagi'", napisala je.

"Ovo je finale za pamćenje", komentirao je jedan pratitelje.