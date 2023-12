Bravo! Silvija osvojila imunitet, a najsretniji je bio njezin dečko Mislav

icon-close

Putovanje brodom iz Fažane do Brijuna podsjetilo je natjecatelje na njihov dolazak u show, kada su lađom po rijeci Kupi doplovili do prvog vaganja. Uspoređujući taj dolazak i ovaj sad na Brijune, Silvija je komentirala kako je sada drukčija osoba sišla s broda. Bez obzira na to što me čeka, znam da ću se sad puno bolje snaći, da sam u kondiciji, mogu sve izdržati i da se ne moram toliko brinuti", rekla je Silvija presretna što je uz nju i njezin dragi Mislav Vlašić. I dok su pregledavali novi smještaj, shvatili su da je sad došlo vrijeme za punjenje baterija jer je počela ozbiljna borba za finale. Jure i Goran pričali su koliko su sretni što će živjeti uz more dok su Silvija i Nina slagale namirnice po kuhinji. Mislim da Brijuni dobro djeluju na sve nas, zasad nema nikakvih tenzija, međuljudski odnosi su stvarno dobri", rekla je Nina, a i ostalima se činilo tako.

Vila Primorka

Današnji trening cure su odradile s Mirnom, a dečki se Edom, no oba trenera svima su jasno dali do znanja da opako podižu letvicu. Sad ćemo vidjeti koliko je tko otporan i koliko je spreman ići do kraja", rekao je Edo, a potom je s Mirnom komentirao kojem su kandidatu potrebne prilagodbe i na što se mora paziti zbog ozljeda. Nina je bila malo odsutna na treningu, a i sama je to priznala uz objašnjenje da se odviknula vježbati s girjama. Plivala sam sat vremena i još ću, to će mi biti bolje nego trening", pravdala se. Dečkima je bilo super vježbati zajedno jer su jedni drugima motivacija, a Edo je s Perom pričao o ozljedama na što mu je on objasnio kako se naučio živjeti s tim, da se ne boji starosti jer misli da ima jako srce i ludi duh dok Edo smatra da je nezreo i razmišlja o stvarima o kojima razmišljaju mlađi dečki.

Nina Banfić, Život na vagi

Dajana je jako ponosna na sebe što je dogurala ovako daleko u showu, no malo se boji što će biti dalje. Baš sam primijetila da imam problem vizualizirati se kao mršavu osobu i uopće ne znam kako bih izgledala", iskrena je bila Dajana kojoj je prvi cilj 120 kilograma, a kasnije želi pasti na sto. Kada dođem do sto, onda ću vidjeti realna očekivanja za dalje", zaključila je. Juru su i dalje jako boljela leđa, a treneri su zaključili da će ga jedno vrijeme poštedjeti vježbanja dok su ostali natjecatelji išli na sat joge. Čini mi se dosta komplicirano i za osobe koje imaju malo više kilograma - jako teško", rekao je Goran dok im je trenerica objašnjavala kako se i ona prvi sat joge samo smijala poput njih. Drago mi je da niste plakali", rekla je. Natjecatelji su krenuli odraditi prvi veliki izazov na Brijunima, a treneri su im ubrzo rekli da će balansirati na prizmi u prekrasnoj uvali. Morat ćete stajati na tankim gredicama i u određenim intervalima penjati se po prizmi do vrha. Ako padnete u more, za vas je izazov gotov. Ako se uhvatite rukama za prizmu, za vas je izazov gotov. Za prizmu ćete se jedino moći pridržavati kad vam mi to kažemo, i to kad budete prelazili s niže na višu razinu", objasnili su treneri.

Vila Primorka