Silvija otkrila što joj Mislav V. često govori i priznala čega se boji: 'Najviše me brine što će njegovi roditelji reći na mene'

Silvija Temšić je priznala kako joj je show najviše pomogao u poboljšanju njenog fizičkog te posebno mentalnog zdravlja. ''Nisam više u toj rizičnoj skupini za neke bolesti što mi je bio glavni cilj'', priznala je Silvija. Također, otkrila je kako nije svjesna da se fizički pretvara u ljepoticu, no da joj dragi to govori svaki dan. Silvija nije mogla ni zamisliti da će pronaći ljubav u showu. ''No, jako mi je drago. Jedno lijepo iskustvo i nosim jedno veliko srce sa sobom doma'', otkrila je Silvija.

Priznala je kako nema nikakve strahove, s obzirom na izlazak iz showa. ''Najviše me brine što će njegovi roditelji reći na mene'', našalila se Silvija. Rekla je kako pamti puno lijepih trenutaka, uz pronalazak ljubavi. Jedan od njih je pobjeda na izazovu.