Silvija Temšić iz Života na vagi' pronašla novi posao: 'Ovo je sada u potpunosti drugačije'

Mislav i ja se i dalje motiviramo što se tiče treninga i zdravog načina prehrane. I dalje jedemo po prehrani koju smo imali u showu. Naravno, ne uskraćujemo si ako idemo na nekakvo druženje ili nekakav rođendan, nećemo si to uskratiti. Pripremam svaki dan hranu koju ćemo si nositi na posao. Što se tiče treninga, Mislav sad poslije operacije ne smije trenirati neke teže treninge u teretani, a meni se nedavno vratila ozljeda leđa, tako da moram to riješiti i krenuti na fizikalne terapije. Tako da smo, što se tiče žešćih treninga, na stand by-u, su ali se zato bavimo nekim laganim aktivnostima kao što je šetnja.

Kada imamo slobodno vrijeme želimo ga upotpuniti nekakvim aktivnostima. Ili otići do obitelji ili se družiti s prijateljima, kumovima. Uglavnom, nemamo baš slobodnog vremena. To slobodno vrijeme uvijek upotpunimo nekakvom aktivnosti, ako ništa drugo zajedno gledamo doma film.

Zaposlila sam se u građevinskoj firmi u uredu, radim kalkulacije. Dajem ponude naše firme. Zadovoljna sam poslom, to je baš nešto drugačije. Prvi posao bio je na gradilištu, sada je to u uredu. To je neki novi sektor i zadovoljna sam. Želim što više poslova u građevini proći pa ću vidjeti šta mi je najzanimljivije.

Imaš li kakve planove ili ciljeve koje želiš ostvariti u bližoj budućnosti?

Želim se što prije vratiti treninzima u teretani da sagradim mišiće, ali eto zbog ozljede moram tu malo usporiti. Htjela bi se malo više posvetiti društvenim mrežama da i druge ljude motiviram, ali eto, sve je to bilo... Mislavu s operacijom, ja tražila novi posao pa je sve to bilo malo užurbano i nisam sve stigla. Nadam se da će sad polako sve doći na svoje i da će se i to pokrenuti.

Uspjevaš li balansirati između novog posla, provođenja vremena s Miroslavom te treniranja?

Uspjevam. Mislav i ja radimo jutarnje smjene tako da nam je to super i provodimo popodne zajedno. Na posao idem biciklom pa je to ujedno i trening, nekakva aktivnost, ugodno s korisnim. To je nekih 25 minuta u jednom smjeru i toliko nazad.

