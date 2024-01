Silvija za RTL.hr o preseljenju k Mislavu: 'Ovdje je više mogućnosti da nastavimo ovaj put zajedno'

Finalistica Silvija Temšić je za RTL.hr podijelila prve dojmove o sedmoj sezoni 'Života na vagi', priznaje kako je, iako je bilo turbulentno i naporno, osjećaj izvanredan.

I ti i Mislav bili ste u finalu. Jeste li očekivali da ćete zajedno dogurati tako daleko?

Nadali se jesmo, no ni u ludilo nismo to mogli zamisliti. Drago mi je što smo zajedno i što zajedno nastavljamo taj put.

Živite li Mislav i ti sada zajedno?

Kada smo izašli iz showa, preselila sam se k Mislavu u Zagreb. Ipak je ovdje više mogućnosti da nastavimo ovaj put zajedno i guramo jedno drugoga. Čim smo izašli, našli smo teretanu i nastavili trenirati, raditi jelovnike, pobacali iz stana sve što nam ne treba.

Koliko ti je značila Mislavova podrška i što se bili zajedno u svemu?

Lakše je kada smo zajedno, kada smo izašli, shvatila sam koliko mi nedostaje obitelj i druženje te sam htjela što više biti s njima. No on je rekao kako moramo nastaviti do kraja te da se preselim k njemu što prije.

Što je tvoja obitelj rekla kada te vidjela?

Mama je bila jako sretna kada me vidjela, na prvu je rekla kako moja promjena nije tako velika jer me ona vidjela u svim mojim stadijima i promjenama. Bila je malo tužna što sam odmah otišla, ali brzo se prilagodila i shvatila da je to za moje dobro, da moram nastaviti do kraja pa ćemo se poslije družiti više i biti zajedno.