Silvija za RTL.hr o vezi s Mislavom i važnom pravilu kojeg se drže: 'Svaki trenutak s njim za mene je sreća'

"Morala sam ići do mjesta iznenađenja zavezanih očiju. Mislila sam da će me iznenaditi odlaskom na neku lokaciju na koju sam željela otići, nisu mi pale na pamet zaruke. Do lokacije smo se vozili po nekim zavojima i čak mi je malo muka jer sam imala povez. Došli smo do Lipe gdje smo bili dva mjeseca u 'Životu na vagi', tamo gdje smo se upoznali. Ondje je pripremio dekicu za piknik, kiflice i vino. Sjeli smo tamo, još smo sreli i neke ljude koji su nas zaustavili i pričali s nama i onda je Mislav otišao do auta i rekao da mora još nešto donijeti. I rekao mi je da uzmem mobitel da malo snimamo da smo tu kod Lipe. I on je kleknuo, zaprosio me, a ja sam ostala bez teksta. Nisam znala što, kako, suze su mi potekle. Osjećam se prekrasno, presretno i nisam to očekivala i baš mi je drago. Baš smo sretni", dodala je.