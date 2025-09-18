Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Silvija za RTL.hr o vjenčanju s Mislavom: 'Brojimo sitno. Nervoze nema, a doći će nam gotovo cijeli crveni tim 'Života na vagi'

Silvija i Mislav vjenčat će se krajem rujna u okolici Zagreba

RTL.hr
18.09.2025 09:00

Silvija i Mislav prije dvije sezone upoznali su se u showu 'Život na vagi', a dvije i pol godine kasnije postat će muž i žena. Silvija je za RTL.hr otkrila kako će se vjenčanje održati 27.9., a otkrila je i kako se osjećaju desetak dana prije velikog dana. 

"Bila sam nervozna prije mjesec dana, ali sada više ne. Ne stignem razmišljati od previše obaveza, sada su nam posljednji dogovori - s bendom, sa salom, s cvjećarkom. I Mislav je isto chill, nije niti malo nerovozan, nema kod njega nervoze", rekla je Silvija. 

Silvija i Mislav, Život na vagi
Silvija i Mislav, Život na vagi FOTO: RTL

Svadba će biti u Sesvetama, a pozvali su oko 250 ljudi. Na vjenčanju će biti i skoro cijeli crveni tim. 

"Velika većina crvenog tima će doći. Zvali smo i trenera, ali čekamo još odgovor s obzirom na snimanja", rekla je. 

Vjenčanica i odijelo su spremni, a dvojac će nakon vjenčanja odletjeti u neke toplije krajeve. 

"Ne mogu vjerovati da je nas je 'Život na vagi' doveo do svga toga. Od tog trenutka,  sve se u našim životima promijenilo", zaključila je Silvija. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

život na vagi silvija i mislav
Život na vagi

Ivan iz 'Života na vagi' iskreno o karijeri i kritikama: 'Zašto bi dijete moralo igrati nogomet ako ga to ne veseli?'

Život na vagi

Plavi i crveni slavili Zvonimira, pa se u zraku pojavila sumnja: Tko je što rekao?

Moglo bi te zanimati

Trening bez Mirne završio burno: 'Ljut sam kao ris, ne znam što bih sve rekao!'

Edo upozorio Ivana pred svima: 'Vidite li što se dogodi kad izađete iz fokusa?'

Ema gubi fokus, a Zvone pokušava spasiti stvar: 'Ne znam što joj se događa...'

Edo prelomio pred crvenim timom: 'Ako treba, prvi ću utišati svoj ego!'

Viralni kuhar i miljenik društvenih mreža Antonio Brajković ušetao je u kuhinju 'Života na vagi'

Snežana iz 'Života na vagi' bila je sedam godina u braku s muškarcem: 'Jedan poljubac mi je sve razjasnio'