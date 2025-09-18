Silvija za RTL.hr o vjenčanju s Mislavom: 'Brojimo sitno. Nervoze nema, a doći će nam gotovo cijeli crveni tim 'Života na vagi'

"Bila sam nervozna prije mjesec dana, ali sada više ne. Ne stignem razmišljati od previše obaveza, sada su nam posljednji dogovori - s bendom, sa salom, s cvjećarkom. I Mislav je isto chill, nije niti malo nerovozan, nema kod njega nervoze", rekla je Silvija.

Silvija i Mislav prije dvije sezone upoznali su se u showu 'Život na vagi', a dvije i pol godine kasnije postat će muž i žena. Silvija je za RTL.hr otkrila kako će se vjenčanje održati 27.9., a otkrila je i kako se osjećaju desetak dana prije velikog dana.

Svadba će biti u Sesvetama, a pozvali su oko 250 ljudi. Na vjenčanju će biti i skoro cijeli crveni tim.

"Velika većina crvenog tima će doći. Zvali smo i trenera, ali čekamo još odgovor s obzirom na snimanja", rekla je.

Vjenčanica i odijelo su spremni, a dvojac će nakon vjenčanja odletjeti u neke toplije krajeve.

"Ne mogu vjerovati da je nas je 'Život na vagi' doveo do svga toga. Od tog trenutka, sve se u našim životima promijenilo", zaključila je Silvija.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.