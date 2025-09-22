Sjećanje zlata vrijedi - Crveni tim u napetoj igri 'Memoryja' osvojio ključnu nagradu za oporavak!

U vili 'Života na vagi', gdje svaki dan donosi nove fizičke i emocionalne izazove, natjecatelji su dobili priliku za kratki predah od napornih treninga, ali ne i od natjecateljskog duha. Pred njih je stavljen neočekivani 'pop-up' izazov koji ih je vratio u djetinjstvo, testirajući njihovo pamćenje u igri koja je mnogima obilježila odrastanje

Treneri su okupili timove i najavili igru koja je na prvu izazvala osmijehe, popularni Memory. "Danas vas vraćamo malo u djetinjstvo," objasnili su. Pravila su bila svima poznata: ispred njih su se nalazile 42 sličice okrenute naopačke, a cilj je bio pronaći što više identičnih parova. Tim koji skupi više bodova odnosi pobjedu i vrijednu nagradu. Međutim, ovaj Memory imao je poseban zaokret. Umjesto životinja ili apstraktnih simbola, ispod sličica su se krili portreti samih natjecatelja i njihovih trenera s početka sezone. "Ni sam nisam znao da se ispod ovih sličica nalaze zapravo profili svih natjecatelja, trenerice, pa i moja malenkost," priznao je trener Edo, dodajući dozu iznenađenja. Za natjecatelje je to bio emotivan, ali i zabavan podsjetnik na put koji su prešli. "Ne volim se gledati u ovakvom izdanju," iskreno je prokomentirala Katarina, dok su drugi sa smijehom komentirali koliko su se već promijenili.

Dok je igra sama po sebi bila zabavna, nagrada je bila sve samo ne dječja igra. Pobjednički tim osvojio je ono što im je u ovoj fazi natjecanja možda i najpotrebnije – profesionalnu fizikalnu terapiju. S obzirom na svakodnevne iscrpljujuće treninge, bolove i stare ozljede koje se ponovno aktiviraju, mogućnost regeneracije i oporavka uz stručnu pomoć predstavljala je neprocjenjivu nagradu. "Nagrada je top! To nema kome ovdje ne treba," oduševljeno je komentirala Katarina, a njezino mišljenje dijelili su svi prisutni. Posebno zanimljiv bio je komentar Dominika, koji je i sam po struci fizioterapeut. "Nagrada da idem k fizioterapeutu? Zvuči jako dobro," rekao je uz osmijeh, svjestan koliko takav tretman može pomoći u prevenciji ozljeda i sanaciji postojećih problema.

