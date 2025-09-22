Sjećanje zlata vrijedi - Crveni tim u napetoj igri 'Memoryja' osvojio ključnu nagradu za oporavak!

Treneri su okupili timove i najavili igru koja je na prvu izazvala osmijehe, popularni Memory. "Danas vas vraćamo malo u djetinjstvo," objasnili su.
Pravila su bila svima poznata: ispred njih su se nalazile 42 sličice okrenute naopačke, a cilj je bio pronaći što više identičnih parova. Tim koji skupi više bodova odnosi pobjedu i vrijednu nagradu. Međutim, ovaj Memory imao je poseban zaokret. Umjesto životinja ili apstraktnih simbola, ispod sličica su se krili portreti samih natjecatelja i njihovih trenera s početka sezone. "Ni sam nisam znao da se ispod ovih sličica nalaze zapravo profili svih natjecatelja, trenerice, pa i moja malenkost," priznao je trener Edo, dodajući dozu iznenađenja. Za natjecatelje je to bio emotivan, ali i zabavan podsjetnik na put koji su prešli. "Ne volim se gledati u ovakvom izdanju," iskreno je prokomentirala Katarina, dok su drugi sa smijehom komentirali koliko su se već promijenili.
Dok je igra sama po sebi bila zabavna, nagrada je bila sve samo ne dječja igra. Pobjednički tim osvojio je ono što im je u ovoj fazi natjecanja možda i najpotrebnije – profesionalnu fizikalnu terapiju. S obzirom na svakodnevne iscrpljujuće treninge, bolove i stare ozljede koje se ponovno aktiviraju, mogućnost regeneracije i oporavka uz stručnu pomoć predstavljala je neprocjenjivu nagradu. "Nagrada je top! To nema kome ovdje ne treba," oduševljeno je komentirala Katarina, a njezino mišljenje dijelili su svi prisutni. Posebno zanimljiv bio je komentar Dominika, koji je i sam po struci fizioterapeut. "Nagrada da idem k fizioterapeutu? Zvuči jako dobro," rekao je uz osmijeh, svjestan koliko takav tretman može pomoći u prevenciji ozljeda i sanaciji postojećih problema.
Igra je započela u napetoj, ali veseloj atmosferi. Dok su neki, poput Ivana, priznali da su očekivali sličice s hranom – "Mislio sam da će biti nešto vezano za hranu tipa voće, povrće, meso" – brzo su se prebacili na strategiju i koncentraciju. Timovi su se međusobno bodrili, dovikivali i pokušavali zapamtiti pozicije otvorenih sličica. Crveni tim je od samog početka pokazao bolju koncentraciju. Dominik je preuzeo inicijativu i s nekoliko pogođenih parova zaredom donio svom timu ključnu prednost. "Kad si u vodstvu, odmah i na drugu ekipu utječeš," objasnio je kasnije svoju taktiku. Njegova serija pogodaka unijela je nervozu u redove plavih, koji se do kraja igre nisu uspjeli oporaviti. Uzbuđenje je raslo sa svakim pronađenim parom, a smijeh se prolamao dvoranom dok su natjecatelji pronalazili "svog svoga". Na kraju, crveni su uvjerljivo odnijeli pobjedu rezultatom 11 naprama 10, osiguravši si prijeko potrebnu regeneraciju. Ova pobjeda crvenom timu nije donijela samo fizičko olakšanje, već i važan psihološki poticaj. Dokazali su da su kao tim snažni i fokusirani, čak i kada se radi o naizgled jednostavnoj igri. Za njih, sjećanje je zaista vrijedilo zlata, ili u ovom slučaju – neprocjenjive fizikalne terapije.
