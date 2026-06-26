Sjećate li se Eme iz 'Života na vagi'? Drastično je promijenila boju kose, a novim izgledom pršti od samopouzdanja

Iako je njezin put u kući neočekivano završio nakon šest tjedana, Ema iz 'Života na vagi' je obećala da njezina borba tek počinje - a sada je svoje pratitelje iznenadila i velikom vizualnom promjenom!

Naime, u svojoj najnovijoj objavi na društvenim mrežama, Ema je pokazala drastičnu promjenu frizure. Svoju prepoznatljivu kosu zamijenila je odvažnom i modernom ružičastom nijansom (pink) te elegantnim valovima, a look je upotpunila velikim sunčanim naočalama. Ova transformacija savršeno prati njezinu novu životnu energiju i samopouzdanje koje je počela graditi u showu.

Podsjetimo, Ema je u show ušla s početnih 131,5 kilograma, otvoreno govoreći o teškim životnim trenucima, razvodu roditelja i nedostatku očinske ljubavi, kao i vršnjačkom nasilju koje je proživjela. Unatoč svemu, pokazala je nevjerojatnu zrelost i pozitivan stav: "Kad se pogledam u ogledalo, vidim jednu divnu osobu skrivenu u oblinama", izjavila je tada.

Glavni motivi za prijavu bili su joj strah za zdravlje i želja da jednog dana postane majka. Inspirirana bivšom pobjednicom Alinom Pantseyevom, Ema je u kući marljivo trenirala i u kratkom vremenu izgubila impresivnih 16 kilograma.