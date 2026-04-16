Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Sjećate li se Gabrijele iz 'Života na vagi'? Danas uživa u najljepšoj ulozi, podijelila je dirljivu fotografiju s kćerkicom

Bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi', Gabrijela Crnjac, ponovno je raznježila pratitelje - ovoga puta ne transformacijom, već prizorom koji govori više od riječi

RTL.hr
16.04.2026 16:00

Na društvenim mrežama Gabrijela je podijelila fotografiju na kojoj nježno drži svoju kćerkicu, a mnogi su se složili kako je upravo ovo njezina najljepša životna uloga.

Od borbe s kilogramima do nove životne uloge

Gabrijela je gledateljima ostala u sjećanju kao jedna od kandidatica koja je otvoreno govorila o svojim izazovima i motivaciji za promjenom. Tijekom sudjelovanja u 'Životu na vagi' pokazala je odlučnost i želju da promijeni životne navike, a njezina priča inspirirala je brojne gledatelje.

Iako je tada fokus bio na kilogramima i zdravlju, danas je jasno da je njezin život dobio potpuno novu dimenziju.

Gabrijela, Život na vagi
Najljepši trenutci daleko od kamera

Fotografija s bebom izazvala je brojne pozitivne reakcije - nježnost, smirenost i sreća jasno su vidljivi u svakom detalju. Gabrijela danas živi daleko od kamera, ali i dalje ostaje bliska publici koja ju je upoznala kroz show.

Ovakvi trenuci podsjećaju kako 'Život na vagi' nije samo put fizičke transformacije, već i početak novih životnih poglavlja.

Gabrijela, Život na vagi FOTO: RTL

Nova životna faza

Iako detalje privatnog života ne dijeli često, jasno je da Gabrijela uživa u majčinstvu i da joj upravo ta uloga donosi najveće ispunjenje.

gabrijela život na vagi život na vagi
