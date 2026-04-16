Sjećate li se Gabrijele iz 'Života na vagi'? Danas uživa u najljepšoj ulozi, podijelila je dirljivu fotografiju s kćerkicom

Na društvenim mrežama Gabrijela je podijelila fotografiju na kojoj nježno drži svoju kćerkicu, a mnogi su se složili kako je upravo ovo njezina najljepša životna uloga.
Od borbe s kilogramima do nove životne uloge
Gabrijela je gledateljima ostala u sjećanju kao jedna od kandidatica koja je otvoreno govorila o svojim izazovima i motivaciji za promjenom. Tijekom sudjelovanja u 'Životu na vagi' pokazala je odlučnost i želju da promijeni životne navike, a njezina priča inspirirala je brojne gledatelje.
Iako je tada fokus bio na kilogramima i zdravlju, danas je jasno da je njezin život dobio potpuno novu dimenziju.
Najljepši trenutci daleko od kamera
Fotografija s bebom izazvala je brojne pozitivne reakcije - nježnost, smirenost i sreća jasno su vidljivi u svakom detalju. Gabrijela danas živi daleko od kamera, ali i dalje ostaje bliska publici koja ju je upoznala kroz show.
Ovakvi trenuci podsjećaju kako 'Život na vagi' nije samo put fizičke transformacije, već i početak novih životnih poglavlja.
Nova životna faza
Iako detalje privatnog života ne dijeli često, jasno je da Gabrijela uživa u majčinstvu i da joj upravo ta uloga donosi najveće ispunjenje.
