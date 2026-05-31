Sjećate li se Josipe iz 'Života na vagi'? Izgubila je više od 60 kilograma, a danas je prava ljepotica

Simpatična Josipa iz Senja nekoć je sudjelovala u showu 'Život na vagi', a danas oduševljava izgledom

RTL.hr
31.05.2026 21:00

Josipa Lopac u show 'Život na vagi' 2018. godine ušla je kao 25-godišnjakinja s 146 kilograma, a iz showa izašla s impresivnih 57 kilograma manje. Na društvenim mrežama danas 33-godišnja Josipa često dijeli svoje fotografije, a gledajući ih teško je povjerovati da je riječ o istoj osobi koja se nekoć borila s kilogramima.

"Prošlo je šest godina od moga sudjelovanja u 'Životu na vagi' i moram priznati da je moj povratak u stvarnost bio težak. Nije isto biti u izolaciji i vani - vani je sve dostupno od hrane i pića", rekla je Josipa 2025. komentirajući kako joj je izlazak iz showa pao teško jer ju je suočio sa svakodnevicom u kojoj nije bilo jednostavno pratiti režim zdravog načina života.

Josipa Lopac
Josipa Lopac FOTO: RTL

Međutim, kroz godine je Josipa na društvenim mrežama često dijelila svoj napredak u borbi s kilogramima, a posljednjim fotografijama ispričala je vlastitu priču o nevjerojatnoj upornosti.

Njezini rezultati redovito izazivaju komplimente pratitelja oduševljenih njezinom linijom, a fotografije govore više od riječi te svjedoče o uspješnoj priči životnog preokreta simpatične dame iz Senja.

