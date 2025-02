Sjećate se Igora iz 'Života na vagi'? Sad s kćeri trenira u teretani, a njegova je transformacija - čudo

Ova promjena nije samo utjecala na njega, već i na cijeli obitelj. Prehranu su svi promijenili, od supruge do kćerke i sina.

Igor je istaknuo kako je ipak ključna promjena bila u prehrani. Izbjegava pekarske proizvode, jede integralne varijante kruha i tortilja, pazi na unos šećera, ali ne uskraćuje si užitke. "Burek si priuštim tu i tamo, i ponekad pojedem u restoranu brze hrane. Treba i uživati u životu. Ali prije bih pojeo ogromnu čokoladu od 300 grama, sad uzmem samo jedan red i to mi je dovoljno", rekao je.

"Tata i ja zajedno redovito treniramo, čak do 4-5 puta tjedno, a nekad i dva puta dnevno. Više se krećemo zajedno, a time smo postali još povezaniji. Svi smo se trudili kako bi mu pomogli, jer nije bio motiviran sam poduzeti prve korake. No, sada je to drugačije. Promijenio se, postao je energičniji i motiviraniji, a naš odnos je još čvršći. Fizička aktivnost nas je još više zbližila, i sada kao obitelj uživamo u zajedničkom treningu i aktivnostima", rekla je njegova kćer Vanesa, koja ga je i motivirala na prijavu u 'Život na vagi'.

Propuštene epizode 'Života na vagi' pogledajte na platformi Voyo.

Prijavi se u novu, devetu sezonu 'Života na vagi' na linku.

POGLEDAJTE VIDEO IZ 'ŽIVOTA NA VAGI':