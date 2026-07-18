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Život na vagi

Sjećate se Irene iz 'Života na vagi'? Danas izgleda spektakularno!

Irena Štetić Andrin 2018. godine bila je u 'Životu na vagi', a nakon ostvarene trudnoće, kilogrami su se vratili. Ipak, danas izgleda bolje no ikada!

RTL.hr
18.07.2026 10:00

Irena Štetić Andrin, jedno od najupečatljivijih lica treće sezone showa 'Život na vagi', i danas, godinama nakon završetka emisije, nastavlja biti snažan izvor inspiracije. Njezina priča nije završila s finalnim vaganjem; pretvorila se u svjedočanstvo o ustrajnosti, humanosti i ostvarenju najdubljih životnih snova.

Ulazak u show s plemenitim ciljem

Kada se 2018. godine prijavila u show, Irena je imala jasan i snažan motiv. S početnih 132,8 kilograma, njezina primarna želja nije bila samo povratiti zdravlje i izgubiti kilograme, već ostvariti se u ulozi majke, što su ona i suprug dugo priželjkivali. Uz to, sanjala je o povratku svojoj staroj ljubavi, plesu. Ta ju je vizija vodila kroz naporne treninge i odricanja, a njezina iskrenost i toplina osvojile su srca gledatelja diljem Hrvatske.ž

Irena Stetic Andrin
Irena Stetic Andrin FOTO: RTL

Veliko srce i ostvarenje najveće želje

Tijekom showa Irena je postigla nevjerojatan rezultat, izgubivši 53,9 kilograma, odnosno više od 40 posto tjelesne mase. Kao najbolja od natjecatelja koji nisu ušli u finale, osvojila je i novčanu nagradu od 50.000 kuna. No, umjesto da zadrži novac, pokazala je ogromno srce i cijeli iznos donirala potrebitima. "Rekla sam, ako išta osvojim, sve ide u dobrotvorne svrhe", izjavila je tada.

Irena Štetić Andrin
Irena Štetić Andrin FOTO: RTL

Ipak, najveća nagrada tek je uslijedila. Nedugo nakon izlaska iz showa, dogodilo se pravo čudo. Irena je ostala trudna prirodnim putem, a u siječnju 2020. ona i suprug postali su roditelji dječaka Viga, čime je njezin životni san u potpunosti ispunjen.

Irena, Život na vagi
Irena, Život na vagi FOTO: Instagram

Ustrajnost koja ne prestaje

Irenina priča o transformaciji nije stala s rođenjem sina. Svjesna da je zdravlje maraton, a ne sprint, nastavila je s redovitim vježbanjem i uravnoteženom prehranom. Prošla je i kroz drugu veliku bitku s kilogramima nakon trudnoće, iz koje je ponovno izašla kao pobjednica. Danas, s 43 godine, izgleda bolje no ikad i aktivno na društvenim mrežama dijeli svoj put, motivirajući druge da ne odustaju od svojih ciljeva.

Irena, Život na vagi
Irena, Život na vagi FOTO: Instagram

Propuštene epizode showa 'Život na vagi' pogledajte na platformi Voyo.

irena štetić andrin život na vagi
Život na vagi

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