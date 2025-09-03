Emisije
Život na vagi

Sjećate se kad nije mogla prijeći niti tri metra? Danas je Antonija pokazala da više ništa nije isto

Nakon što su se vratili u devetu sezonu 'Života na vagi', Antonija i Ivica morali su prehodati isto ono brdo koje su svi novi kandidati savladali u prvoj epizodi

RTL.hr
03.09.2025 22:00

Treneri Edo i Mirna bili su s njima, ali ovaj put više kao emotivna podrška nego kao voditelji treninga. "Za prvi izazov sam spremna. Bez straha, glavom kroz zid. Smireno idem," rekla je Antonija prije nego što su krenuli. Trenerica Mirna nije zaboravila koliko je sve izgledalo drugačije prije samo godinu dana: "S obzirom na prošlu godinu, gdje nije mogla prehodati terasu od 3 metra u komadu od jedne minute, baš me zanima kako će ovo brdo apsolvirati."

Ivica i Antonija, Život na vagi
Ivica i Antonija, Život na vagi FOTO: RTL.hr

Na pola puta, kriza: "Najradije bih stala." Trenerica Mirna podsjetila je Antoniju: "Obećala si mi da nećeš odustati." Ivica, iako zadihan, ponavljao je sebi: "Teže hvatam zrak, ali si govorim 'nemoj stati'." Na su oboje uspjeli. Treneri su bili vidno zadovoljni, a emocije su nadvladale umor. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

