Sjećate se njega? Marijana Batinić srela Miru Bajla iz 'Života na vagi', a inspirira svojom transformacijom

"Prvi polumaraton istrčao sam 23. listopada. Jedini sam kandidat 'Života na vagi' kojem je to uspjelo. Pripremao me prijatelj i trener trčanja Ivan Tuta i na tome sam mu jako zahvalan. Preko ljeta sam tri puta tjedno bio u 'Školi trčanja Zadar', a početkom rujna sam dobio tjedni program kojeg sam uredno odrađivao. Tijekom polumaratona vladala je takva euforija u Ljubljani da je to ono što te drži cijelo vrijeme. Jednostavno cijeli grad živi za ljubljanski maraton, a ako nemaš motivaciju ili posustaneš, ljudi te guraju naprijed. Imao sam neke male krize na 18. kilometru. Nekoliko kilometara prije naletio sam na ekipu koja je išla na maraton dug 42.2 kilometra, koja me prepoznala iz emisije i onda je krenulo: hajdemo, možeš ti to'. Prije same utrke dobio sam puno poruka podrške od prijatelja i kuma Bare, Marka i trenera Maria Mlinarića i ostalih prijatelja...", ispričao je svojedobno Bajlo za RTL.hr.