Sjećate se trenutka kada su Silvija i Mislav priznali svima u showu da su zajedno? Edo nije bio oduševljen, a sada su postali roditelji

Silvija i Mislav na vaganju su priznali kako su zajedno, a treneru Edi se to na prvu nije svidjelo jer je mislio da će to utjecati na njihov rezultat

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Bivši kandidati 'Života na vagi' Silvija Temšić i Mislav Vlašić upoznali su se u showu, a sada su i postali roditelji predivne djevojčice!

icon-expand Silvija i Mislav, Život na vagi FOTO: Instagram

Ljubavna priča Silvije i Mislava, koja je započela pred kamerama sedme sezone 'Života na vagi', dobila je najljepše moguće poglavlje. Na svijet je stigla malena Antonela, i to kao najljepši poklon na mamin rođendan. "Osjećamo se sretno i ispunjeno. Prvi trenutak je bio nevjerojatan, bilo je svega suza, smijeha, nevjerice da je to malo biće sada naša odgovornost", poručila je Silvija za RTL.hr.

icon-expand Silvija Temšić i Mislav Vlašić FOTO: Privatni album

Već nakon nekoliko dana u showu shvatili su kako između njih postoje iskrice, a to su odlučili priznati na jednom vaganju i ostalim kandidatima te trenerima. Voditeljica Marijana Batinić pitala je Silviju Temšić ima li što novoga kod nje. Oba tima počela su se smijati, a i ona sama. "Osjetila sam dobru vibru između tebe i još jednog mladića", rekla je Marijana, a Silvija nije imala što drugo nego svima priznati što se događa.

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"Kako bih ja to opisala? Mislav i ja smo zaljubljeni", rekla je kroz smijeh. Mislav Vlašić je također priznao kako je sretan. No, Edo to na prvu nije prihvatio najbolje jer se radilo o oba kandidata u njegovom timu. "Gdje sam ja to došao", pitao se Edo, a kandidati su se našalili kako se nalaze u 'Ljubav je na selu'. Silvija je potom rekla kako je to sve potaknuo Edo. "Prestar sam za ovo, što reći", dodao je.

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Marijana se našalila kako kilogrami idu dolje kada je čovjek zaljubljen, a definitivno je bila u pravu! Propuštene sezone showa 'Života na vagi' pogledajte na platformi Voyo!

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