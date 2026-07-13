Sjećate se trenutka kada su Silvija i Mislav priznali svima u showu da su zajedno? Edo nije bio oduševljen, a sada su postali roditelji

Bivši kandidati 'Života na vagi' Silvija Temšić i Mislav Vlašić upoznali su se u showu, a sada su i postali roditelji predivne djevojčice!
Ljubavna priča Silvije i Mislava, koja je započela pred kamerama sedme sezone 'Života na vagi', dobila je najljepše moguće poglavlje. Na svijet je stigla malena Antonela, i to kao najljepši poklon na mamin rođendan. "Osjećamo se sretno i ispunjeno. Prvi trenutak je bio nevjerojatan, bilo je svega suza, smijeha, nevjerice da je to malo biće sada naša odgovornost", poručila je Silvija za RTL.hr.
Već nakon nekoliko dana u showu shvatili su kako između njih postoje iskrice, a to su odlučili priznati na jednom vaganju i ostalim kandidatima te trenerima.
Voditeljica Marijana Batinić pitala je Silviju Temšić ima li što novoga kod nje. Oba tima počela su se smijati, a i ona sama.
"Osjetila sam dobru vibru između tebe i još jednog mladića", rekla je Marijana, a Silvija nije imala što drugo nego svima priznati što se događa.
"Kako bih ja to opisala? Mislav i ja smo zaljubljeni", rekla je kroz smijeh. Mislav Vlašić je također priznao kako je sretan.
No, Edo to na prvu nije prihvatio najbolje jer se radilo o oba kandidata u njegovom timu.
"Gdje sam ja to došao", pitao se Edo, a kandidati su se našalili kako se nalaze u 'Ljubav je na selu'. Silvija je potom rekla kako je to sve potaknuo Edo. "Prestar sam za ovo, što reći", dodao je.
Marijana se našalila kako kilogrami idu dolje kada je čovjek zaljubljen, a definitivno je bila u pravu!
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