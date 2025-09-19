Skandal na pontonu - crveni i plavi na rubu sukoba! 'Galla, ne igraj prljavo!

Puni su sebe i na izazovima i na vagi, previše su se umislili. Prešlo je granicu i počelo mi je ići na živce. Jer to nije ljudski", izjavila je Kate i zaključila da će ovaj tjedan - poludjeti u inat.

Ovaj put natjecatelje čeka posebno zahtjevan izazov. Staza dugačka 500 metara, ponton i trupci bit će prepreke koje će timovi morati svladati. Dok troje članova vuče ponton, dvoje ih mora prebacivati trupce kako bi se splav kretala. Dvoje natjecatelja iz protivničkog tima ostat će cijelo vrijeme na pontonu, a o tome tko će to biti - odlučuju suparnici.

Naizgled je to jednostavan zadatak, a najčešće su jednostavni zadaci vrlo komplicirani", upozorio je Edo, a Dominik nastavio: Ne znam kome se to čini jednostavan izazov, meni se čini kao ništa apsolutno ne štima i da neće biti lagano."