Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Skandal na pontonu - crveni i plavi na rubu sukoba! 'Galla, ne igraj prljavo!

U današnjoj epizodi 'Života na vagi' plavi će tim otvoreno progovoriti o napetostima s crvenima, a Kate kaže da je posebno živcira ponašanje protivničkog tima

RTL.hr
19.09.2025 11:32

Puni su sebe i na izazovima i na vagi, previše su se umislili. Prešlo je granicu i počelo mi je ići na živce. Jer to nije ljudski", izjavila je Kate i zaključila da će ovaj tjedan - poludjeti u inat.

Ovaj put natjecatelje čeka posebno zahtjevan izazov. Staza dugačka 500 metara, ponton i trupci bit će prepreke koje će timovi morati svladati. Dok troje članova vuče ponton, dvoje ih mora prebacivati trupce kako bi se splav kretala. Dvoje natjecatelja iz protivničkog tima ostat će cijelo vrijeme na pontonu, a o tome tko će to biti - odlučuju suparnici.

Naizgled je to jednostavan zadatak, a najčešće su jednostavni zadaci vrlo komplicirani", upozorio je Edo, a Dominik nastavio: Ne znam kome se to čini jednostavan izazov, meni se čini kao ništa apsolutno ne štima i da neće biti lagano."

Domagoj, Život na vagi
Domagoj, Život na vagi FOTO: RTL

Uz fizički izazov, natjecatelji će se suočiti i s plesnim zadatkom. Naime, dvije koreografkinje predstavit će svoje koreografije, a pobjednički tim imat će pravo odabrati jednu i dobiti dodatni dan za vježbanje. Na ocjenjivanju, dan prije vaganja, ulozi će biti visoki jer pobjednički tim osvaja čak tri kilograma prednosti!

No prava drama tek će uslijediti na stazi. Galla, ne igraj prljavo, bit ćeš diskvalificiran!" poručit će Mirna, a zbog Domagoja morat će intervenirati hitna pomoć. Nova epizoda 'Života na vagi' donosi napetost, sukobe i neočekivane preokrete - a pitanje je samo tko će ovaj put izaći kao pobjednik. Gledajte od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

Život na vagi
Život na vagi

Trenerica Mirna iz 'Života na vagi' objavila fotku iz doba kada je imala višak kilograma: 'Bilo me sram slikati se, a trenirala sam dva puta dnevno!'

Život na vagi

Mirna o lošim rezultatima na vagi: 'Pitam se jesu li oni uopće išta radili'

Moglo bi te zanimati

Prvim Ivičinom odustajanjem iz 'Života na vagi' trener Edo je bio šokiran, a evo što sada kaže!

Snažna poruka! Trener Edo ponosan na svoj crveni tim: 'Oni su mi poklonili povjerenje, a ja njima strpljenje'

Trenerica Mirna iz 'Života na vagi' objavila fotku iz doba kada je imala višak kilograma: 'Bilo me sram slikati se, a trenirala sam dva puta dnevno!'

Ivica nakon odustajanja iz showa za RTL.hr: 'Meni 'Život na vagi' nije stao, nastavljam ga doma'

Ivica ponovno odlazi iz 'Života na vagi': 'Nije to odustajanje, to je realnost!'

Mirna o lošim rezultatima na vagi: 'Pitam se jesu li oni uopće išta radili'