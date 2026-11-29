Nevjerojatna životna priča Splićanina Filipa Mrčele, kojeg javnost pamti kao najtežeg kandidata šeste sezone RTL-ovog showa 'Život na vagi', dobila je svoj najljepši nastavak

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Mladić koji je u emisiju ušao s čak 234,6 kilograma dokazao je da uz čeličnu volju i ustrajnost ne postoje nepremostive prepreke. Nakon što se u finalu spustio na 173,4 kilograma, Filip nije stao – nastavio je raditi na sebi daleko od kamera, a najnovija fotografija na društvenim mrežama ostavila je sve bez daha.

"Završio igricu zvanu skidanje kila"

Na Instagramu je osvanula zajednička fotografija na kojoj Filip pozira nasmijan i u potpuno novom izdanju, a emotivnu i ponosnu objavu podijelio je njegov prijatelj Dominik. Uz fotografiju koja jasno pokazuje razmjere ove nestvarne transformacije, uputio mu je riječi koje najbolje opisuju Filipov podvig: "Morao sam napraviti post o ovome mladiću koji je završio igricu zvanu skidanje kila i borba sa apetitom. Skinuo je 142 kile! Evo, ovo je apsolutni pobjednik 'Života na vagi', i to ne samo sezone 6 nego overall. Kapa dolje, sine... Naš Fićo. P.S. To ne znači da ne pojedemo janje i majku mu kad si damo oduška", stoji u objavi.

icon-expand icon-close icon-close Filip Mrčela, Život na vagi FOTO: Instagram

Marijana Batinić oduševljena: "Divan izvani i iznutra"

Filipov nevjerojatan uspjeh i gubitak od čak 142 kilograma nisu prošli nezapaženo ni kod voditeljice showa Marijane Batinić, koja nije skrivala koliko je dirnuta i ponosna na njegovu upornost. Ispod objave odmah je ostavila dva komentara puna podrške: "Kapa dolje i moj naklon i sve", napisala je Marijana, a zatim dodala: "Divan izvani i iznutra".

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