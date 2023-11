Skupa su prehodali 4,042.568 koraka, no druženju je kraj: 'Podijelili smo sobe, u kuhinji nismo zajedno, crveni su na jednom kraju, plavi na drugom'

Prvi je na vaganje došao Kruno, spreman za potencijalni odlazak jer ga ozljede sprečavaju u svemu. Bojim se da ću nanijeti štetu svom timu u budućim vaganjima", rekao je. Na posljednjem vaganju imao je 173,1 kilogram, sad nije izgubio ništa, tako da mu je i postotak tjelesne mase - nula! Nije plus, i to je pozitivno!" rekao je Kruno. Dnevni prosjek koraka bio mu je 43.974 koraka.

Čim je došla pred vagu, Nina je hvalila crvene. Osjećam se slobodno, mogu biti ono što jesam i za mene je to veliko olakšanje", rekla je i dodala da je oprostila Peri i Juri, koji se pitao što mu to ima oprostiti. Spomenula je da joj se Pero samo jednom ispričao, no Marijana joj je rekla kako se samo pred njom dvaput ispričao. Svaki put iznese toliku količinu gluposti da se ne možeš ne nasmijati",rekao je Pero, a Kruno dodao da je unosila nemir u tim i stalno izmišljala neke priče. Nina je pohvalila svoj novi tim, istaknula Gorana kao kapetana i Marselu. Njezina izjava po pitanju potpore tima je licemjerna jer ona nije bila potpora plavom timu svojim ponašanjem, a određeni ljudi unutar tima su je stvarno podupirali do samog odlaska", rekao je Jure. Prošli put imala je 112,9 kilograma, sad je izgubila 1,7 kilograma, što je 1,5% tjelesne mase. Dnevni prosjek njezinih koraka bio je 53.662.

Martin je pričao o Nini. Otkako je otišla, u plavom timu vladaju mir i blagostanje", rekao je i dodao da želi da Jure, Pero i on idu u finale jer smatra da to zaslužuju. Prošli put imao je 139,5 kilograma, sad je izgubio 2,7 kilograma, što je 1,9% tjelesne mase. Martinov prosjek koraka bio je 61.717.

Jure je komentirao da ne razumije da Nina pored Dajane, Marie, Krune i Martina koji su potpora svima - tvrdi da nije imala potporu! Ona je za mene bila i ostat će nebitna, a mislim da smo i mi njoj bili nebitni, to je bila maska koju je nama pokazivala", rekao je Jure, kojem je ovaj ciklus odličan zbog posjeta supruge i posinka, a više se i ne boji mraka! Prošli put imao je 122,7 kilograma, sad je izgubio 1,2 kilograma, što je 1% tjelesne mase. Dnevni prosjek Jurinih koraka bio je 56.850.

Podsmjehivanje, Martin i njegovi komentari su me iscrpili", rekla je Nina koja je počela plakati, a na vaganje je došla Marsela i komentirala lošu situaciju u kući. Pokušala je objasniti što je Nina mislila kad je pričala, no Jure je tvrdio da su svi upamtili što je izjavila. Rekla je da je ušla u tim koji je sad prepun podrške, a ja sam se osvrnuo na to - jer ako nije imala Peru i mene, stvarno je imala ljudi u kojima je mogla naći podršku. Bude mi krivo kad čujem za ljude koji su joj bili podrška i neutralni u toj cijeloj priči, ispada da su oni bili ni za što, taj mi je dio zasmetao", objasnio je Jure.

Marsela je nastavila pričati o tome kako su se podijelili na crvene i plave. Zahvalila je na podršci Goranu i Peri koji ju je motivirao jer ju je podcijenio. Kalkulacije su već krenule, Pero otvoreno kaže da želi biti u finalu", dodala je Marsi koja je prošli put imala 158,3 kilograma, izgubila je 2,1 kilogram, što je 1,3% tjelesne mase. Vidimo se za pet godina kad ću biti na savršenoj kilaži s obzirom na to kojom brzinom gubim kilograme", kroz smijeh je rekla Marsela čiji je dnevni prosjek koraka 52.447.

Da nisu uspjeli sakupiti četiri milijuna koraka, show bi napustili Krunoslav i Mislav Vlašić, no Goran je napravio 381.111 koraka, Jure 341.100, Dajana 335.041, Pero 286.413, Vlašić 345.244, Martin 370.302, Kruno 263.843, Marie 336.078, Marsela 314.682, Nina 321.969, Silvija 367.505 i Šepić 379.280 - što je ukupno 4,042.568 koraka!

Ne znam kako ćemo dalje - crveni su na jednom kraju, plavi na drugom; u kuhinji smo se podijelili na crvene i plave, sobe smo podijelili...", rekla je Marsela, a Mirna dodala: Izgubio im se fokus s cilja zbog kojeg su tu i moramo poraditi na tome da se mentalno vrate u igru i shvate zbog čega su ovdje i da ove razmirice i nešto što ih smeta kod drugih članova tima - zaista nebitno u njihovu životu."

Kasnije je Edo popričao s Ninom. Mislila sam da ću se maknuti od njih, no situacija je sve gora. Nije im leglo to što imam dobre rezultate i sad su ljutiti jer sam prešla u crveni tim, a htjeli su me izbaciti. To je bio njihov plan", nastavila je Nina dok je Mirna zamolila Peru, Martina i Juru da priču s Ninom ostave sa strane. Hihotanje, smijuljenje i davanje signala, vjerujte mi, na van se to može drugačije protumačiti. Niste zli ljudi i niste ništa loše mislili, ali sa strane to izgleda jako ružno. Nemojte se spuštati na nivo djece iz osnovne škole. Budite iznad toga i zatomite ego u sebi", rekla je Mirna.

