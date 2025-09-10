Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Slavi ljubav! Mislav iz 'Života na vagi' proslavio 3. godišnjicu braka: 'Neka nam je takvih još 50 minimalno!'

Bivši kandidat i pobjednik 'Života na vagi' Mislav Šepić na Instagramu je podijelio kolaž fotografija sa svojom suprugom Almasom te otkrio da slave godišnjicu braka

RTL.hr
10.09.2025 15:39

Bivši kandidat i pobjednik 'Života na vagi' Mislav Šepić na Instagramu je podijelio kolaž fotografija sa svojom suprugom Almasom te otkrio da slave godišnjicu braka. "Beba moja, sretna ti 3. godišnjica braka. Neka nam je takvih još 50 minimalno", poručio je Mislav u opisu.

Mislav, Život na vagi
Mislav, Život na vagi FOTO: Instagram

Mislav je i dalje ustrajan u tome da živi zdravo. Kilaža mu ponekad zna varirati, ali nikad se ne vraća na prvobitno stanje - 171 kilogram. Tako se nedavno na društvenim mrežama osvrnuo na svoj put.

"Prošlo je točno dvije godine od ulaska u 'Život na vagi'. Promijenio mi se život totalno, da je jednostavno nije, borba je svaki dan, ali zasad pobjeđujem u toj borbi. Treniram dva puta tjedno (čak sam i pomalo zavolio treninge), biciklom idem na posao i puno hodam tako da jedem apsolutno sve, ali umjereno. Doslovno treniram da mogu jesti. Krećem se između 105 i 110 kilograma, a kad dođem do 110 kilograma, počnem kočiti", rekao je i dodao:

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"Radim stvari koje prije nisam mogao, uživam u životu i živim ga punim plućima i zato velika hvala Životu na vagi i Edinu Mehmedoviću jer bez vas to ne bi bilo moguće, sam bi to teško postigao", naglasio je.

Inače, Mislav vodi vrlo aktivan život - sa suprugom Almasom planira i putuje.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi Mislav
Život na vagi

Kandidati se suočili s najgorim unutarnjim glasovima: 'Preskoči trening, nesposoban si!'

Život na vagi

Domagoj o Alini: 'Fascinantno je što je postigla, to mi je motivacija'

Moglo bi te zanimati

Blistaju na odmoru! Mislav iz 'Života na vagi' sa suprugom uživa na Hvaru

Mislav iz 'Života na vagi' otkrio kako izgleda točno dvije godine nakon ulaska u show: 'Svaki dan je borba'

Šepić iz 'Života na vagi' objavio zanimljiv prizor sa suprugom s putovanja: U ovakvom izdanju ga još nismo vidjeli

Kakav trio! Mislav, Dragica i Nikolina iz 'Života na vagi' se druže: 'ŽNV obitelj'

Mislav iz 'Života na vagi' sa suprugom uživao na izletu: Evo kako danas izgleda pobjednik sedme sezone

Što reći nego - WOW! Ovo su najbolje transformacije 'Života na vagi': Zajedno su izgubili više od 500 kilograma