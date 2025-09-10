Slavi ljubav! Mislav iz 'Života na vagi' proslavio 3. godišnjicu braka: 'Neka nam je takvih još 50 minimalno!'

Bivši kandidat i pobjednik 'Života na vagi' Mislav Šepić na Instagramu je podijelio kolaž fotografija sa svojom suprugom Almasom te otkrio da slave godišnjicu braka. "Beba moja, sretna ti 3. godišnjica braka. Neka nam je takvih još 50 minimalno", poručio je Mislav u opisu.

Mislav je i dalje ustrajan u tome da živi zdravo. Kilaža mu ponekad zna varirati, ali nikad se ne vraća na prvobitno stanje - 171 kilogram. Tako se nedavno na društvenim mrežama osvrnuo na svoj put.

"Prošlo je točno dvije godine od ulaska u 'Život na vagi'. Promijenio mi se život totalno, da je jednostavno nije, borba je svaki dan, ali zasad pobjeđujem u toj borbi. Treniram dva puta tjedno (čak sam i pomalo zavolio treninge), biciklom idem na posao i puno hodam tako da jedem apsolutno sve, ali umjereno. Doslovno treniram da mogu jesti. Krećem se između 105 i 110 kilograma, a kad dođem do 110 kilograma, počnem kočiti", rekao je i dodao: