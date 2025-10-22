Emisije
Život na vagi

Slijedi vaganje, a Josipa poručuje: 'Sad sve ovisi o tome hoćemo li se udružiti'

Evo što će se dogoditi u novoj epizodi 'Života na vagi'

RTL.hr
22.10.2025 12:19

Nakon emotivnog tjedna punog preispitivanja odnosa, natjecatelji će večeras stati na vagu - ali rezultat možda neće biti ono najvažnije. U igri su savezi, taktike i kalkulacije za finale, a sve će se preliti na glasanje koje odlučuje tko ostaje, a tko napušta show.

No trenerica ističe kako su svi ozbiljno prionuli poslu. Mislim da se ova ekipica dosta dobro i drži, barem oni koji su zacrtali cilj za ulazak u finale. Možda ih tu i tamo nešto izbaci iz tračnica, ali više-manje su fokusirani na ono što žele. Vidjet ćemo sve danas na vagi, ovaj tjedan se stvarno treniralo i radilo se i mimo treninga", kaže Mirna.

Nakon što je Dominik u velikom izazovu osvojio mobitel i time stekao psihološku prednost, večeras su ponovno svi u istoj situaciji jer nitko nema nikakvu prednost. O svemu će odlučivati zelena linija, ali i odnosi u kući jer glasovi natjecatelja mogu preokrenuti sve.

Život na vagi
Život na vagi FOTO: RTL

I danas će presuditi ono tko je s kim kakav i na koji način se povezao s drugima u kući. Ja sam se došao natjecati i svima sam na početku rekao da tu nagradu neću pustiti apsolutno nikome", poručuje Dominik, a Josipa dodaje: Sad su malo ipak planovi poremećeni, sve sad ovisi tko će koga pisati, odnosno, hoćemo li se udružiti, hoćemo li pisati jednu osobu ili kako - sve će se vidjeti."

I dok jedni kuju planove, drugi nisu toliko optimistični i naslućuju kraj svog puta u showu. Već sam se vidio da ću uskoro proći sveti Rok i da ću se vidjeti u svojoj svetoj zemlji Dalmaciji", misli Ante.

Večeras će se pokazati hoće li se bivši plavci doista udružiti poput bivših crvenih i odigrati taktički - ili će emocije ponovno nadjačati kalkulacije. Jedno je sigurno - vaganje donosi velike preokrete! Ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

'Moram na operaciju, ali se bojim': Potresna ispovijest Ante iz 'Života na vagi' usred treninga

Život na vagi

Edo s obitelji pobjegao na Mallorcu! 'Možete zamisliti s kolikim strahom smo odlučili pokušati ponovno otići s djecom na neko putovanje'

