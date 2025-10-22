Slijedi vaganje, a Josipa poručuje: 'Sad sve ovisi o tome hoćemo li se udružiti'

Nakon emotivnog tjedna punog preispitivanja odnosa, natjecatelji će večeras stati na vagu - ali rezultat možda neće biti ono najvažnije. U igri su savezi, taktike i kalkulacije za finale, a sve će se preliti na glasanje koje odlučuje tko ostaje, a tko napušta show.

No trenerica ističe kako su svi ozbiljno prionuli poslu. Mislim da se ova ekipica dosta dobro i drži, barem oni koji su zacrtali cilj za ulazak u finale. Možda ih tu i tamo nešto izbaci iz tračnica, ali više-manje su fokusirani na ono što žele. Vidjet ćemo sve danas na vagi, ovaj tjedan se stvarno treniralo i radilo se i mimo treninga", kaže Mirna.

Nakon što je Dominik u velikom izazovu osvojio mobitel i time stekao psihološku prednost, večeras su ponovno svi u istoj situaciji jer nitko nema nikakvu prednost. O svemu će odlučivati zelena linija, ali i odnosi u kući jer glasovi natjecatelja mogu preokrenuti sve.