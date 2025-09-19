Snažna poruka! Trener Edo ponosan na svoj crveni tim: 'Oni su mi poklonili povjerenje, a ja njima strpljenje'

"Dao sam im crvenu majicu. Sad ih učim kako je nositi. Dan po dan. Oni su mi poklonili povjerenje, a ja njima strpljenje", poručio je Edo u objavi.

Podsjetimo, Ivica je ponovno iznenadio sve svojom odlukom da napusti 'Život na vagi'. Voditeljica Antonija Blaće ga je upitala: "Jesi ti siguran da opet želiš odustati?". Ivica je odgovorio jasno: "Nije to odustajanje, to je realnost." Edo je bio kritičan prema samoinicijativnom odlasku: "Nikad nisam bio pobornik samoinicijativnog odlaska, pogotovo ako ti se nudi prilika ostanka. Razumijem bol i težinu procesa, ali ne razumijem ako ti netko pruža ruku da ju ne primiš."

