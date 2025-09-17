Snežana iz 'Života na vagi' bila je sedam godina u braku s muškarcem: 'Jedan poljubac mi je sve razjasnio'

Snežana je ispričala kako je njezina priča započela: "Bila sam sedam godina u braku s muškarcem. Mi se jesmo voljeli, ali bio je jedan rođendanski tulum gdje sam se poljubila s curom i osjetila da je to to." Taj trenutak bio je prekretnica: "Kad sam shvatila da je to nešto što ja želim, orijentirala sam se." Dodala je i koliko je hrabrosti trebalo da to prizna, ne samo sebi, nego i drugima: "Treba imati hrabrosti istupiti u javnost i priznati takvo nešto, znajući u kakvoj državi živimo."
Trener Edo joj je odao priznanje: "Snežana ima svoj glas i dozvoljava da ga se čuje. Treba puno hrabrosti i snage da netko stavi svoju seksualnost u prvi plan i da o tome otvoreno priča." Snežana danas otvoreno govori i o ženi koju voli. Priznaje da ju je ta veza promijenila nabolje, da joj donosi mir, sigurnost i novu snagu.
