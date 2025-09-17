Snežana iz 'Života na vagi' bila je sedam godina u braku s muškarcem: 'Jedan poljubac mi je sve razjasnio'

Snežana je ispričala kako je njezina priča započela: "Bila sam sedam godina u braku s muškarcem. Mi se jesmo voljeli, ali bio je jedan rođendanski tulum gdje sam se poljubila s curom i osjetila da je to to." Taj trenutak bio je prekretnica: "Kad sam shvatila da je to nešto što ja želim, orijentirala sam se." Dodala je i koliko je hrabrosti trebalo da to prizna, ne samo sebi, nego i drugima: "Treba imati hrabrosti istupiti u javnost i priznati takvo nešto, znajući u kakvoj državi živimo."