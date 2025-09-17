Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Snežana iz 'Života na vagi' bila je sedam godina u braku s muškarcem: 'Jedan poljubac mi je sve razjasnio'

U otvorenom razgovoru s trenerom Edom, Snežana je progovorila o svojoj seksualnosti, bivšem braku, poljupcu koji joj je promijenio život i ženi koju danas voli

RTL.hr
17.09.2025 07:00

Snežana je ispričala kako je njezina priča započela: "Bila sam sedam godina u braku s muškarcem. Mi se jesmo voljeli, ali bio je jedan rođendanski tulum gdje sam se poljubila s curom i osjetila da je to to." Taj trenutak bio je prekretnica: "Kad sam shvatila da je to nešto što ja želim, orijentirala sam se." Dodala je i koliko je hrabrosti trebalo da to prizna, ne samo sebi, nego i drugima: "Treba imati hrabrosti istupiti u javnost i priznati takvo nešto, znajući u kakvoj državi živimo."

Snežana, Život na vagi
Snežana, Život na vagi FOTO: RTL

Trener Edo joj je odao priznanje: "Snežana ima svoj glas i dozvoljava da ga se čuje. Treba puno hrabrosti i snage da netko stavi svoju seksualnost u prvi plan i da o tome otvoreno priča." Snežana danas otvoreno govori i o ženi koju voli. Priznaje da ju je ta veza promijenila nabolje, da joj donosi mir, sigurnost i novu snagu. 

Snežana i supruga, Život na vagi
Snežana i supruga, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

život na vagi snežana
Život na vagi

Viralni kuhar i miljenik društvenih mreža Antonio Brajković ušetao je u kuhinju 'Života na vagi'

Moglo bi te zanimati

Tamara za RTL.hr o ispadanju iz 'Života na vagi': 'Moja Leica je plakala kad me vidjela, a i moj moreplovac me dočekao kod kuće'

Gledatelji razočarani Tamarinim ispadanjem iz 'Života na vagi', društvene mreže prepune podrške: 'Veliki je borac, jako mi je žao'

Tamara misli da nije fer što je ona ispala, prozvala i kandidatkinju koja 'vječito sjedi': Ana se našla prozvanom

ANKETA Misterij 'Života na vagi': Je li Ana pila vodu i kalkulirala?

Domagoj prozvao Anu zbog spletkarenja: 'Čemu to? Samo unosiš nemir u tim!'

Ivica požalio jer se vratio u 'Život na vagi'? 'Kad me nešto iritira, radije se od toga maknem'