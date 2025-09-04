Emisije
Život na vagi

Snežana iz 'Života na vagi': 'Majci ne mogu oprostiti. Previše ljutnje nosim u sebi'

Nekad je bacala kuglu i koplje, a onda je sve stalo. Sad Snežana trenira s Mirnom i pokušava pobijediti ono što je cijeli život sputava, vlastitu ljutnju

04.09.2025 08:00

"Neću odustati", rekla je Snežana tijekom prvog razgibavanja. Mirna ju je odmah prepoznala: "To je ta sportska glava koja izvire iz tebe. Vidi se da si bila sportašica." A bila je. Snežana je otkrila da je nekad voljela bacati kuglu i koplje, ali je zbog obiteljske situacije morala sve prekinuti. "Govorila mi je 'Što ćeš ti tamo, nisi za to sposobna'. I to je samo još jedna doza ljutnje prema mojoj majci." 

Snežana i Mirna, Život na vagi
Snežana i Mirna, Život na vagi FOTO: RTL

Otvoreno je priznala da su neki dijelovi njezina života zauvijek izgubljeni, ali i da vjeruje u novi početak: "Taj period je izgubljen, ali nikad nije kasno. Najviše me ljuti majka. To su neke stvari koje je ona napravila u mom životu i koje joj ne mogu oprostiti. Imam previše ljutnje u sebi i voljela bih je izbaciti, osloboditi se toga. Smatram da će mi to biti kočnica."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

