Snežana iz 'Života na vagi': 'Majci ne mogu oprostiti. Previše ljutnje nosim u sebi'

"Neću odustati", rekla je Snežana tijekom prvog razgibavanja. Mirna ju je odmah prepoznala: "To je ta sportska glava koja izvire iz tebe. Vidi se da si bila sportašica." A bila je. Snežana je otkrila da je nekad voljela bacati kuglu i koplje, ali je zbog obiteljske situacije morala sve prekinuti. "Govorila mi je 'Što ćeš ti tamo, nisi za to sposobna'. I to je samo još jedna doza ljutnje prema mojoj majci."

Otvoreno je priznala da su neki dijelovi njezina života zauvijek izgubljeni, ali i da vjeruje u novi početak: "Taj period je izgubljen, ali nikad nije kasno. Najviše me ljuti majka. To su neke stvari koje je ona napravila u mom životu i koje joj ne mogu oprostiti. Imam previše ljutnje u sebi i voljela bih je izbaciti, osloboditi se toga. Smatram da će mi to biti kočnica."

