Snežana iz 'Života na vagi': 'U braku sam sa ženom, i ovo je prvi put da se odvajamo'

Iako danas zrači snagom i samopouzdanjem, iza nje su godine u kojima život nije bio blag. "Zdravlje mi je glavna motivacija. Voljela bih se vratiti sportu i drugim stvarima, voljela bih doći u dućan i kupiti nešto normalno", iskreno je priznala pred kamerama. Snežana je pred gledateljima odlučila podijeliti i još jedan važan dio života: "U sretnom sam braku sa suprugom i živimo s njezinim sinom." Ispričala je kako su se upoznale u svibnju 2022., a već u studenom iste godine sklopile su građanski brak na Markovom trgu."U zadnje tri godine mi se život promijenio na bolje i na ljepše. Popunila sam ga ljudima koji mi jako puno znače."

Njihov zajednički život, kaže, izgleda fenomenalno: "Od početka smo se bojale da bi moglo doći do predrasuda, ali to smo jako brzo riješile." Ulazak u show značio je i privremenu odvojenost od supruge, što joj iznimno teško pada: "Nisam nikad bila ovoliko odvojena od nje. Znam da mi je najveća podrška. Teška je ta odvojenost."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.