Snežana iznenada napustila 'Život na vagi' netom prije vaganja!

Snežana nije oklijevala. Bez duljenja, priopćila im je svoju odluku. "Evo, neću duljiti, bit ću brza i direktna. Ja iz privatnog razloga napuštam natjecanje, tako da se neću pojavljivati na vagi," rekla je. Objasnila je kako su u pitanju osobni razlozi zbog kojih više nije mogla biti potpuno posvećena natjecanju. "Jednostavno nisam više ni fokusirana, nisam više ni usredotočena. Smatram da bih odrađivala sve što treba, ali ne bih to bila ona ista ja," povjerila se trenerima, zaključivši kako je najbolja procjena "otići dok je vrijeme".

Za trenera Edu, vijest je bila "hladan tuš". Priznao je kako mu je iskreno žao što se sve tako odvilo, ističući koliko je Snežana doprinijela sezoni. "Mislim da je Snežana natjecatelj koji nam je u ovoj sezoni puno dala sebe. Većina kandidata ju je jako dobro prihvatila, voljeli su je i bila je mnogima podrška. Rekao bih, i zamjenska majka," komentirao je Edo, dodavši kako će se njezin odlazak sigurno osjetiti.