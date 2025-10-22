Emisije
Život na vagi

Snežana iznenada napustila 'Život na vagi' netom prije vaganja!

Neposredno prije početka vaganja, dok su se kandidati pripremali za suočavanje s brojkama, Snežana je zatražila razgovor nasamo s trenerima, Edom i Mirnom. Već sam taj potez, kako je trener Edo kasnije priznao, nije slutio na dobro

RTL.hr
22.10.2025 21:30

Snežana nije oklijevala. Bez duljenja, priopćila im je svoju odluku. "Evo, neću duljiti, bit ću brza i direktna. Ja iz privatnog razloga napuštam natjecanje, tako da se neću pojavljivati na vagi," rekla je. Objasnila je kako su u pitanju osobni razlozi zbog kojih više nije mogla biti potpuno posvećena natjecanju. "Jednostavno nisam više ni fokusirana, nisam više ni usredotočena. Smatram da bih odrađivala sve što treba, ali ne bih to bila ona ista ja," povjerila se trenerima, zaključivši kako je najbolja procjena "otići dok je vrijeme". 

Za trenera Edu, vijest je bila "hladan tuš". Priznao je kako mu je iskreno žao što se sve tako odvilo, ističući koliko je Snežana doprinijela sezoni. "Mislim da je Snežana natjecatelj koji nam je u ovoj sezoni puno dala sebe. Većina kandidata ju je jako dobro prihvatila, voljeli su je i bila je mnogima podrška. Rekao bih, i zamjenska majka," komentirao je Edo, dodavši kako će se njezin odlazak sigurno osjetiti.

Snežana, Život na vagi
Snežana, Život na vagi FOTO: RTL

Unatoč šoku, treneri su pokazali puno razumijevanje i pružili joj bezuvjetnu podršku. Nisu je pokušavali odgovoriti niti su propitkivali detalje njezinih osobnih razloga. "Ne smatram da je ona netko tko odustaje. Ako je sada odlučila da je vrijeme za odlazak, vjerujem da za to ima valjani razlog," rekao je Edo. "Kad netko ovako jasno artikulira da je razlog privatne, osobne naravi, to mi je dovoljan znak da ne propitkujem dalje, nego da vjerujem da je ta odluka u njoj čvrsto utisnuta. Apsolutno je podržavam."

Nakon razgovora s trenerima, Snežana se oprostila i od ostalih kandidata. U emotivnom govoru, objasnila im je da odlazi zbog osobnih razloga, ali im je uputila snažnu poruku ohrabrenja i obećala da njezin put transformacije ovdje ne staje.

Edo, Mirna i Snežana, Život na vagi
Edo, Mirna i Snežana, Život na vagi FOTO: RTL

"Ono što vam želim poručiti i što obećajem svima vama - vani odustati neću," poručila je Snežana, svjesna da bi njezin odlazak mogao razočarati neke od njih. "To je moja odluka koja se ne može promijeniti."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':

