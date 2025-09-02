Emisije
Život na vagi

Snežana otkrila svoju tešku životnu priču: 'Majka mi je rekla da proklinje dan kad me rodila'

Zaštitarka Snežana stala je na vagu koja je pokazala 133,4 kilograma, a životne borbe i borba s kilogramima natjerale su je da kaže - dosta

02.09.2025 22:45

Snežana (46) iz Zagreba po prirodi je odlučna i topla, a njezina zaštitnička energija ne dolazi samo zbog posla koji radi, nego iz života punog izazova. Iako danas zrači snagom i samopouzdanjem, iza nje su godine u kojima život nije bio blag. "Zdravlje mi je glavna motivacija. Voljela bih se vratiti sportu i drugim stvarima,  voljela bih doći u dućan i kupiti nešto normalno", rekla je.

Snežana, Život na vagi
Snežana, Život na vagi FOTO: RTL

Vaga je pokazala 133,4 kilograma, a Snežana priznaje da joj višak otežava i fizički i psihički život. Najviše se, kaže, srami skinuti u kupaći, a u tišini si često postavlja jedno pitanje: "Zašto sam si to dozvolila?" Zato je i odlučila prijaviti se u 'Život na vagi'. Ne zbog tuđih komentara, nego zbog vlastitog tijela koje, kako kaže, 'vapi za pomoći'.

