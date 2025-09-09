Snežana slomljena iznenađenjem u kući: 'Prihvatili su me bez obzira na moju orijentaciju'

Snežana, zaštitarka iz Zagreba, proslavila je svoj rođendan, a kandidati su joj pripremili iznenađenje koje joj je zauvijek promijenilo pogled na rođendane i ljude. Zajedno su joj pjevali, kupili ogrlicu i rasplakali. "Jedna riječ hvala bi bila premalo za ovo. Rasplakali ste me... 46 godina nisam pustila nijednu suzu za rođendan", rekla je.

Snežana nije skrivala emocije, a posebno ju je dotakla činjenica da su joj se svi kandidati obratili s iskrenošću i prihvaćanjem, neovisno o njezinoj orijentaciji.