Život na vagi

Snežana slomljena iznenađenjem u kući: 'Prihvatili su me bez obzira na moju orijentaciju'

Kandidati su Snežani priredili rođendansko iznenađenje koje ju je slomilo. 'Hvala vam što ste me prihvatili potpuno normalno i ravnopravno', rekla je

RTL.hr
09.09.2025 08:00

Snežana, zaštitarka iz Zagreba, proslavila je svoj rođendan, a kandidati su joj pripremili iznenađenje koje joj je zauvijek promijenilo pogled na rođendane i ljude. Zajedno su joj pjevali, kupili ogrlicu i rasplakali. "Jedna riječ hvala bi bila premalo za ovo. Rasplakali ste me... 46 godina nisam pustila nijednu suzu za rođendan", rekla je.

Snežana nije skrivala emocije, a posebno ju je dotakla činjenica da su joj se svi kandidati obratili s iskrenošću i prihvaćanjem, neovisno o njezinoj orijentaciji.

Snežana, Život na vagi
Snežana, Život na vagi FOTO: RTL

"Imala sam jednu obitelj koja me razočarala, drugu jako volim, i sad imam treću. Hvala vam što ste me prihvatili potpuno normalno i ravnopravno, bez obzira na moju orijentaciju." Dominik, jedan od kandidata, otkrio je da su svi zajednički sudjelovali u daru: "Htjeli smo je iznenaditi, da se osjeća dobro među nama."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

