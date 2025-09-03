Snežana za RTL.hr o 'Životu na vagi': 'Ljutnju moram izbaciti iz sebe'

Najveći problemi s kojima se suočava su, kako kaže, svakodnevni izazovi s odjećom i prekomjernom težinom koja je otišla u trbuh. "Prvo ne mogu nigdje kupiti odjeću normalno. Ne mogu samo ući u neki ženski dućan i kupiti ako mi se nešto sviđa jer nema veličine za mene. Moram ići na muški odjel što me iritira i ljuti", kazala je.

Snežana (45) iz Zagreba za RTL.hr je otkrila da je u 'Život na vagi' došla s jasnim ciljem – poboljšati svoje zdravstveno stanje, promijeniti prehrambene navike i napraviti temeljitu promjenu u životu. "Dosta dugo vučem probleme s kilažom, mogu reći čak nekih dvadesetak godina", otkrila je.

Za Snežanu je dugoročni cilj dostići 75 kilograma. "Najveći izvor motivacije sam sama sebi. Dugoročno se vidim s nekih 75 kilograma i dok ne dođem do tog cilja neću stati", poručila je.

Snežana već ima viziju svoje prve haljine koju će kupiti nakon mršavljenja. "To će biti duga tirkizna haljina s malim otvorom na leđima", otkrila je.

Na kraju svog putovanja u 'Životu na vagi', Snežana je otkrila kakva osoba želi postati. "Na kraju showa želim biti osoba koja je ovdje naučila živjeti i što znači život", zaključila je.

